Trump se je neprimerno vedel na pokopališču in razburil vojaške veterane

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je s ponedeljkovim obiskom vojaškega pokopališča Arlington pri Washingtonu, na obletnico ameriškega umika iz Afganistana, razburil ameriške vojaške veterane zaradi neprimernega obnašanja, poročajo ameriški mediji.

Trump je na Arlingtonu položil venec pred grobnico neznanemu junaku in kritiziral predsednika Joeja Bidna ter podpredsednico Kamalo Harris zaradi kaotičnega umika iz Afganistana, ki je pred tremi leti zahteval življenja 13 ameriških vojakov.

Nacionalni javni radio (NPR) je danes poročal, da se je Trumpov uradni fotograf med obiskom skoraj stepel z osebjem pokopališča zaradi kršenja pravil. Določenih delov Arlingtona namreč ni dovoljeno fotografirati, sploh pa je prepovedano obisk in polaganje venca izkoriščati za politične namene. Trumpovi fotografi prepovedi niso upoštevali in prišlo je do prerivanja in zmerjanja.

Prepovedano izkoriščanje v politične namene

Kritike letijo tudi na fotografiranje z družinami padlih vojakov pred grobovi, kjer ima republikanski predsedniški kandidat na obrazu širok nasmeh in dvignjen palec. »Veliko veteranov mi je povedalo, da jim je bilo zelo neprijetno zaradi Trumpovega obiska, še posebej ko se je nastavljal fotografom s širokim nasmehom,« je poročal novinar televizije MSNBC.

Nekdanji Trumpov obrambni minister Mark Esper je na televiziji CNN izrazil željo po temeljiti preiskavi incidenta in zagotovilu, da se Arlington nikoli več ne bo izkoriščal za potrebe politične kampanje.

Trumpov tiskovni predstavnik Steven Cheung je na kritike odgovoril, da ni prišlo do prerivanja, ampak da je imel uslužbenec pokopališča težave z duševnim zdravjem. Pokopališče pa je sporočilo, da zvezna zakonodaja prepoveduje izkoriščanje pokopališča za politične aktivnosti, del pokopališča, kjer so pokopani nedavno padli, pa lahko fotografirajo le njihovi fotografi.

Do incidenta je prišlo nekaj dni po tem, ko je Trump izrazil mnenje, da je najvišje civilno odlikovanje, predsedniška medalja svobode, boljše od kongresne medalje svobode, ki jo dobijo vojaki za izjemno pogumna dejanja. Kot je dejal, so prejemniki predsedniške medalje živi in zdravi, prejemniki kongresne medalje svobode pa pohabljeni ali mrtvi.