Trump napovedal 100-odstotne carine za tuje filme: »Hočemo, da se snema v Ameriki!«

Kot kaže, ni težave, ki je po mnenju ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bi bilo mogoče rešiti z njegovim najljubšim ukrepom – carinami. Te bodo očitno krojile tudi usodo filmske industrije. Trump je namreč minulo nedeljo napovedal nove, kar 100-odstotne carine na vse filme, posnete zunaj ZDA. Ocenil je namreč, da država doživlja »nacionalno izredno stanje« v zabavni industriji, in sicer zato, ker vse več filmskih ustvarjalcev in studiev produkcijo seli v tujino.

Trump je napovedal, da bo ameriška filmska industrija pod njegovim vodstvom močnejša kot kdaj prej.

»Pooblaščam ministrstvo za trgovino in ameriškega trgovinskega predstavnika, da takoj začneta postopek uvedbe 100-odstotne carine na vse filme, ki prihajajo v našo državo in so bili producirani v tujih deželah,« je zapisal na svoji platformi Truth Social. »Hočemo, da se filmi spet snemajo v Ameriki!« je dodal.

Minister za trgovino Howard Lutnick je objavo delil in dodal, da so se zadeve že lotili, poroča AFP. Kot pa je že običajno pri novi administraciji, podrobnosti o tem, kako naj bi bile carine uvedene v praksi, niso bile predstavljene. Tako niti ni jasno, ali bi ukrep zajel tudi televizijske serije, ki postajajo vse bolj priljubljene in dobičkonosne.

Večina zvezdnikov ne podpira predsednika, s Stallonom pa se je dobro ujel. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Trumpova odločitev prihaja kmalu po tem, ko je Kitajska, ena glavnih tarč njegove trgovinske politike, napovedala zmanjšanje števila ameriških filmov, ki jih uvaža. Trump meni, da filmska industrija v Ameriki propada, ker druge države ponujajo različne spodbude, da privabijo ameriške filmske ustvarjalce in studie, zaradi česar so Hollywood pa tudi druga območja »razdejana.« Selitev produkcije v tujino po njegovem pomeni grožnjo nacionalni varnosti.

Hollywood šele šesti

Čeprav je Hollywood pomemben sektor ameriškega gospodarstva in je po podatkih Motion Picture Association leta 2022 ustvaril več kot 2,3 milijona delovnih mest in 279 milijard dolarjev (246 milijard evrov) prihodkov od prodaje, je dejstvo, da se je filmska industrija znašla v težavah. Po pandemiji covida-19, ki je spremenila tudi potrošniške navade, saj ljudje filme raje gledajo doma, in hollywoodskih stavkah se industrija še vedno ni v celoti pobrala.

2,3 MILIJONA delovnih mest je 2022. ustvarila filmska industrija.

Čeprav so ZDA še vedno ena ključnih produkcijskih lokacij s 14,5 milijarde porabljenih dolarjev za snemanje, to pomeni 26 odstotkov manj kot pred dvema letoma. Anketa med vodilnimi v filmskih studiih je razkrila, da je pet najbolj želenih produkcijskih lokacij za leti 2025 in 2026 zunaj ZDA – v kanadskih mestih Toronto in Vancouver, v Veliki Britaniji, srednji Evropi in Avstraliji. Kalifornija je šele šesta. Trump je za posebne odposlance za Hollywood imenoval svoje dolgoletne podpornike – Sylvestra Stallona, Mela Gibsona in Jona Voighta. V zapisu na Truth Social je napovedal, da bo pod njegovim vodstvom ameriška filmska industrija »močnejša kot kdaj prej«.

Hollywood je v težavah. FOTO: Mike Blake/Reuters

Trump in republikanci tradicionalno uživajo le skromno podporo v zabavni industriji, kjer večina zvezd podpira demokrate. Na volitvah leta 2024 so denimo Kamalo Harris podprli Taylor Swift, George Clooney in številni drugi znani obrazi.