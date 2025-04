Trump na pogrebu papeža Frančiška kršil protokol in odšel pred koncem slovesnosti (FOTO)

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se je na pogrebu papeža Frančiška znašel v središču kritik, ker naj bi prekršil oblačilni protokol in takoj po koncu slovesnosti zapustil Vatikan.

Trump je v baziliki svetega Petra nosil modro obleko in ujemajočo se kravato, medtem ko je njegova žena Melania spoštovala stroga pravila oblačenja, saj je oblekla dolgo črno obleko in črn pajčolan.

FOTO: Dylan Martinez Reuters

FOTO: Dylan Martinez Reuters

Po pravilih, ki jih določa vatikanski protokol, morajo moški na papeževem pogrebu nositi temno obleko s črno kravato in črnim gumbom na levem reverju. Ženskam pa je zapovedano nositi dolge črne obleke, rokavice in pajčolan.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ni nosil klasične svečane obleke, temveč svojo značilno črno vojaško uniformo, ki jo nosi vse od začetka ruske invazije februarja 2022.

Volodimir Zelenski z ženo Oleno Zelenska FOTO: Isabella Bonotto Afp

Na udaru kritik

Mnogi so Trumpovo izbiro oblačil kritizirali kot neprimerno in nespoštljivo. »Trump ni imel niti dostojnosti, da bi nosil črno kravato. Namesto tega se je pojavil v modri obleki. Brez spoštovanja!« je zapisal eden izmed kritikov na družbenih omrežjih. Drugi so ga obtožili pomanjkanja bontona in občutka za protokol.

FOTO: Isabella Bonotto Afp

Vendar pa je manj kritik prejel nekdanji predsednik Joe Biden, ki je prav tako nosil temno modro obleko, pa tudi britanski princ William, ki je na pogrebu zastopal kralja Karla III.

Joe Biden z ženo Jill Biden FOTO: Tiziana Fabi Afp

Pred pogrebom sta Trump in Zelenski imela »zelo produktiven pogovor«, so sporočili iz Bele hiše. To je bilo njuno prvo srečanje v živo po napetem februarskem sestanku v Beli hiši, ko je Trump po le nekaj minutah prekinil pogovore in Zelenskega poslal iz sobe, kar so mnogi označili za načrtovan diplomatski incident.

Pred pogrebom sta se Trump in Zelenski pogovorila. FOTO: Handout Afp

Pogrebno mašo je vodil kardinal Giovanni Battista Re, ki je v pridigi več milijonom poslušalcem po vsem svetu spomnil na eno najbolj znanih izjav papeža Frančiška: »Gradite mostove, ne zidov.« S tem je posredno spomnil na Trumpovo zloglasno obljubo, da bo na meji med ZDA in Mehiko zgradil »čudovit zid«, da bi preprečil prehajanje migrantov, poroča independent.co.uk.