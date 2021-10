Trump mlajši se norčuje iz usodnega Baldwinovega streljanja

V tragični nesreči na snemanju filma Rust, ko je Alec Baldwin sprožil rekvizitno pištolo, v kateri naj bi bili slepi naboji in naj bi bila varna, je zaradi strelne rane umrla direktorica fotografije Halyna Hutchins.

V tistem kratkem trenutku je eno življenje ugasnilo, še več pa je bilo uničenih, saj je Halyna za sabo pustila neutolažljivega moža Matthewa in devetletnega sina Androsa, hollywoodski zvezdnik, ki je sprožil usodno pištolo, pa je na robu histerije. Toda čeprav se srčne rane ob tej izgubi še dolgo ne bodo zacelile, še toliko počasneje, ker je tragedija že več dni na naslovnicah vrste časopisov in revij, je Donald Trump mlajši sklenil na rano še dodatno nasuti sol in ob tem kovati dobiček.

Na svoji spletni strani je namreč že začel prodajati majice s precej neokusnimi napisi, ki kruto ciljajo na Baldwinovo vpletenost v tragedijo. »Pištole ne ubijajo ljudi, ubija jih Alec Baldwin,« je eden izmed napisov majic, ki jim je sin nekdanjega ameriškega predsednika prilepil ceno 23 evrov.

Majico z napisom Pištole ne ubijajo ljudi, Alec Baldwin jih dobite za dobrega dvajsetaka. FOTO: Osebni Arhiv

Med hollywoodskim zvezdnikom in Donaldom Trumpom mlajšim (in ne nazadnje tudi njegovim očetom) so se že v preteklosti kresale iskre, za boksarski ring pa sta si najpogosteje izbrala twiter. In družabna omrežja je za zbadljivke in neslano norčevanje tudi zdaj izbral Don mlajši, začenši z objavljanjem memov, ki jih je skoval iz nesrečnega dogodka.

»Tisti pogled, ko zmešanec proti nošnji orožja ubije več ljudi, kot jih je kadar koli tvoja obsežna zbirka strelnega orožja,« je le dan po usodnem streljanju podpisal Alecovo fotografijo. Tej je sledila podoba Homerja Simpsona, ki drži plakat z napisom Opazujmo, kako bo Baldwin krivdo prevalil na pištolo, s pripisom, da je to le vprašanje časa. Toda sinu nekdanjega ameriškega predsednika zgolj te ostre bodice niso bile dovolj in je nekatere svoje bisere odtisnil še na majice. Za splošno prodajo! Ta njegova tržna domislica seveda ni naletela na najbolj pozitivne odzive. Nekateri so pri tem izpostavili, da Trump za zabavo hodi na lov, spet drugi, ki jih je večina, pa da ne morejo razumeti, da se nekdo na račun hude nesreče tako zlobno norčuje.

23 evrov stane Trumpova majica.

Snemanje vesterna Rust je do nadaljnjega seveda ustavljeno, v bližnji prihodnost pa Baldwin ne bo stopil niti pred kamere katerega drugega projekta. »Vsi vedo, da je šlo za tragično nesrečo, vseeno pa je povsem skrušen. Že tako si stvari močno žene k srcu, tudi v precej manj resnih in tragičnih situacijah. Tedaj si praviloma vzame nekaj časa zase. A tokrat je zadeva precej težja, vpletena je izguba življenja, zato bo verjetno potreboval precej dolgo, da se spet postavi na noge,« je dejal vir in dodal, da se je igralec odločil začasno odmakniti od igralstva, toliko da se znova zbere in osredotoči.