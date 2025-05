Trump leti po kraljevsko: luksuzno letalo z zlatom, stopnišči in petimi saloni

Naj si mislimo kar koli, a priznati moramo, da je letalo boeing 747-8, ki naj bi ga ameriški predsednik Donald Trump prejel od katarske kraljeve družine, resnično veličastno – prava leteča palača. Ponaša se z glavno spalnico, spalnico za goste, dvema kopalnicama s prhami, devetimi manjšimi stranišči, petimi majhnimi kuhinjami in zasebno pisarno. Ima pet salonov, ki so povezani z elegantnim stopniščem.

Isti model v komercialni različici sprejme 467 potnikov.

Notranjost je za Trumpa prenovilo priznano francosko oblikovalsko podjetje Alberto Pinto Cabinet. Usnjeni kavči in leseni opaži ustvarjajo občutek prestiža. Tla so pokrita z mehkimi preprogami, ki omogočajo tih in udoben korak. Na letalu ne manjka pozlačenih kosov pohištva, ki so tudi sicer rdeča nit vseh Trumpovih nepremičnin.

Razkošno stopnišče FOTO: Amac Aerospace

Opremljeno je s 40 televizorji, vključno z 10 velikimi zasloni, ter 13 blu-ray predvajalniki. Medtem ko običajni boeing 747 sprejme več kot 460 potnikov, ima to le pet vrst standardnih sedežev poslovnega razreda in lahko sprejme do 90 potnikov ter 14 članov posadke. Preostali prostor je namenjen luksuzni izkušnji.

Letalo je bilo v uporabi pri katarski letalski družbi Qatar Amiri Flight, ki prevaža kraljeve družine in druge vladne uradnike. Čeprav je staro več kot 10 let, to ni poceni darilo, ocenjeno je na 360 milijonov evrov.

Trump se trenutno prevaža s predsedniškim letalom Air Force One, vendar z njim ni zadovoljen. FOTO: Saudi Tv Via Reuters

Katarska kraljeva družina je predsedniku Trumpu ponudila luksuzno zasebno letalo, da bi ga uporabljal namesto trenutnega Air Force One, s katerim ni zadovoljen. Prvi mož ZDA naj bi se z letečo palačo prevažal le toliko časa, dokler Boeing ne naredi obljubljenega novega predsedniškega letala. Boeing 747-8 bi bil s 76,2 metra najdaljše predsedniško letalo na svetu.