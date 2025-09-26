Trump besnel nad Melanio? Strokovnjak za branje z ustnic razkril, kaj je rekel (VIDEO)

Donalda Trumpa in njegovo soprogo Melanio so v sredo zvečer posneli na južni trati Bele hiše, ko sta imela v helikopterju na videz napet pogovor. Posnetek se je hitro razširil po družbenih omrežjih in sprožil val teorij.

Strokovnjak za branje z ustnic Jeremy Freeman je za Daily Mail povedal, da je Trump najverjetneje govoril o incidentu na Generalni skupščini ZN, znanem kot »incident tekočih stopnic«, ne pa o Melanii osebno.

Po njegovem mnenju je Melania dejala: »Ti si kar nadaljeval …« Trump naj bi ji odvrnil: »Bilo je neverjetno.« Melania naj bi nato dodala: »Samo povej in pusti.« Trump pa zmeden: »Kako lahko to narediš …« Kmalu po pogovoru sta izstopila iz helikopterja in se po trati sprehodila z roko v roki.

US President Donald Trump and First Lady Melania Trump walk on the South Lawn after disembarking from Marine One upon their arrival to the White House in Washington, DC, September 23, 2025, following a trip to New York for the United Nations General Assembly. (Photo by SAUL LOEB/AFP) FOTO: Saul Loeb Afp

Incident na Generalni skupščini

Trump se je na svojem družbenem omrežju Truth Social razjezil zaradi okvare tekočih stopnic v stavbi ZN v New Yorku. Zapisal je: »Neverjetno je, da Melania in jaz nisva padla naprej na ostre robove jeklenih stopnic. Le ker sva se oba močno držala za ograjo, ni prišlo do katastrofe.«

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je za Fox News potrdila, da poteka preiskava. »Če ugotovimo, da so zaposleni v ZN namerno ustavili stopnice in ogrozili predsednika in prvo damo ZDA, bo nekdo odgovarjal – osebno bom poskrbela za to,« je dejala.

Na omrežju X je dodala: »Če je kdo to storil namerno, mora biti takoj odpuščen in preiskan.«

Trumpov komentar za Macrona

Trump je v preteklosti komentiral tudi viralni posnetek iz Francije, ko se je Brigitte Macron pošalila na račun svojega moža Emmanuela z nežnim udarcem. Ko ga je novinar Fox News vprašal, ali ima kakšen nasvet za francoski predsedniški par, je v šali odgovoril: »Poskrbite, da bodo vrata ostala zaprta.« Dodal je, da sta Macronova v redu in da incident ni nič resnega.