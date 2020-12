Trump besen na Melanio

Zahteval spremembe

Kje bodo živeli?

Predsednik ZDAs soprogonovoletnih praznikov ne bo preživel na Floridi, temveč se vračata v Washington. Trumpova sta s 14-letnim sinomv klubu Mar a Lago preživela božič, načrtovano je bilo, da tam ostaneta tudi čez novo leto in priredita veliko silvestrsko zabavo.Trumpovi so zabavo za silvestrovo z najmanj 500 povabljenimi načrtovali kljub pandemiji koronavirusa. Večina povabljenih bo morala za udeležbo na njej plačati po več tisoč dolarjev.Tik pred zdajci pa naj bi predsedniški par nepričakovano spremenil načrte. Silvestrske zabave se naj ne bi udeležil, saj naj bi danes ob 11. uri po lokalnem času odpotoval v Washington.Ameriška televizija CNN je poročala, da je bil Trumpu na Floridi zelo slabe volje, pritoževal naj bi se predvsem nad izidom novembrskih predsedniških volitev, v nos pa naj bi mu šlo tudi, kako prva dama Melania prenavlja bivalne prostore v klubu Mar a Lago. Predsednik naj bi bil nejevoljen zaradi prevelike količine belega marmorja in črnega lesa, s katerim sta bivalne prostore prenovila Melania in notranja oblikovalka. Ker prenova ni po njegovem okusu, naj bi zahteval spremembe in ukazal odstraniti marmor ter črni les.Trump je po porazu na volitvah, ki ga še vedno ne prizna, večino časa preživel za zaprtimi vrati Bele hiše, podobno je na Floridi.Za zdaj še ni jasno, kje bodo Trumpovi živeli po 20. januarju. New York naj ne bi bil več privlačen zaradi preiskav in tožb, ki predsednika tam čakajo po odhodu s položaja. Nad selitvijo v Mar a Lago, kjer naj ne bi bilo dovolj prostora, so se že pritožili sosedje, zato naj bi bil v igri nakup hiše nekje na jugu Floride.Melania naj bi si za sina Barrona že ogledala zasebno osnovno šolo Pine Crest pri Fort Lauderdalu, kjer šolanje stane 35.000 dolarjev na leto.