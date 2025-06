Trnova pot princese: na dovoljenje očeta je čakala pet let

Bivša princesa Mako, vnukinja nekdanjega japonskega cesarja Akihita, nečakinja sedanjega Naruhita in najstarejša hči japonskega prestolonaslednika princa Akišina ter njegove žene princese Kiko je konec prejšnjega meseca postala mama, so sporočili tuji mediji, niso pa razkrili spola in imena otroka.

Lepo novico je potrdila tudi cesarska palača v Tokiu in ameriška tiskovna agencija AP poroča, da sta mati in otrok v dobrem stanju.

FOTO: Jorge Adorno Reuters Pictures

To je njej prvi otrok, ki sta ga dobila v zakonu z odvetnikom Keiem Komurom.

Mako Komuro bo v zgodovino zapisana kot princesa, ki se je zaradi ljubezni odpovedala nazivu in zapustila Japonsko, piše Glossy.rs.

Tako se je začela njuna ljubezenska zgodba

Mako in Kei sta se spoznala leta 2013 na Mednarodni krščanski univerzi blizu Tokia, kjer je Mako študirala umetnost in kulturno dediščino.

Eno leto je preživela tudi na Univerzi v Edinburgu, magistrski študij pa je zaključila na Univerzi v Leicesterju.

Že z izbiro študija se je oddaljila od japonske tradicije, še bolj pa z izbiro življenjskega partnerja. Leta 2017 se je odločila, da se bo poročila z moškim, ki ga ljubi in se odpovedala svojemu kraljevskemu statusu.

Da bi lahko sledila srcu, je Mako potrebovala pet let, saj je tako dolgo čakala na blagoslov očeta.

Mako in Kei sta se namreč zaročila leta 2017, blagoslov pa prejela šele leta 2020.

»Odobravam, da se poročita ... Ustava pravi, da se zakon sklepa z medsebojnim soglasjem obeh strani.

Kot starš menim, da moram, če si resnično želita poroke, spoštovati njune namene,« je takrat dejal princ.

Princ Akišino in nekdanja princesa Mako FOTO: Profimedia

Njuna poroka je v deželi vzhajajočega sonca povzročila celo proteste: nezadovoljni državljani so bili proti zvezi.

Dodatni škandal je izbruhnil, ko je prišlo na dan, da Keieva mati, vdova Kayo, ni vrnila 35.000 dolarjev bivšemu zaročencu, ki ji je denar posodil za sinovo šolnino. Kritiki so Keia obtoževali, da se želi s princeso poročiti zaradi želje po slavi in pohlepa.

Vse te obtožbe so Mako zelo prizadele in jo pahnile v slabo psihično stanje, a nič je ni omajalo v njeni odločitvi.

Zavrnjeni milijoni

Po japonskih zakonih ženske članice cesarske družine ob poroki z običajnim državljanom izgubijo svoj naziv, jim pa ob odhodu iz cesarske družine pripada približno 1,3 milijona dolarjev (1,1 miljona evrov) a Mako je ta znesek zavrnila.

Leta 2021 se je z možem preselila v New York.

»Začenjava novo življenje. Prepričana sem, da na tej poti ne bo lahko. A tako kot doslej, si želim s Keiem z roko v roki stopati skozi življenje.

Mnogi razumejo, kako težko je včasih živeti, če poslušaš srce, a upam, da lahko ustvarimo družbo, kjer bomo drug drugemu omogočili, da sledimo svojim občutkom in se pri tem podpiramo,« je dejala Mako pred odhodom v ZDA.