Trn v peti princa Williama: težave povzročata dve članici kraljeve družine

Princ William načrtuje, da bo, ko bo zasedel prestol, britansko monarhijo poenostavil in jo kot institucijo približal času.

Vendar RadarOnline piše, da že obstaja velika zapreka, ki bi mu lahko preprečila uresničitev vizije. In po mnenju vira iz palače oviro predstavljata dve članici kraljeve družine.

Trn v peti

Kot veliki težavi sta označeni princesi Beatrice in Eugenia. Kraljevi komentator Richard Fitzwilliams je pojasnil:

»Na žalost za Yorkove obstaja težava, velika težava, in sporočilo, ki bi ga podala poteza, katero bi želel povleči William, trenutno ni pozitivno.«

Gre za možnost, da bi Beatrice in Eugenia postali višji delujoči članici kraljeve družine, kar naj bi po mnenju poznavalcev pokvarilo podobo preoblikovane monarhije.

Nočna mora po imenu Andrew

Čeprav nista del uradne zasedbe delujočih članov kraljeve družine, Beatrice in Eugenie občasno opravljata naloge v imenu krone.

Beatrice trenutno kot državna svetnica (Counsellor of State) in lahko deluje v imenu Karla, kadar je ta v tujini ali bolan.

Eugenia je nedavno postala mentorica izbranih kandidatov fundacije kralja 35 pod 35, skupine izjemno nadarjenih mladih posameznikov, starih med 18 in 35 let, ki delujejo na področjih, ki so monarhu blizu.

Kljub temu je vprašanje, ali bi lahko stopili v vidnejšo vlogo, zelo sporno.

Fitzwilliams opozarja:

»Vse, kar ponovno usmerja pozornost na princa Andrewa, je problematično. Vključitev Beatrice in Eugenie bi javnost neizogibno spomnila na očetove škandale, ki še zdaleč niso pozabljeni.«

Princ Andrew je bil po razvpitem intervjuju za BBC Newsnight leta 2019, po obtožbah spolnega napada in zaradi povezav z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom razrešen vseh kraljevih dolžnosti

Od takrat živi domala v izgnanstvu in se pojavlja le na družinskih dogodkih, kot so velikonočne maše.

Čeprav Beatrice in Eugenie nista bili nikoli vpleteni v kakršne koli nepravilnosti, njuna tesna povezanost z Andrewem ostaja težava v okviru Williamovega načrta.

Priložnost za sestri York

Kraljeva biografinja Ingrid Seward pa meni, da bi sestri lahko igrali pomembno vlogo v prinčevi monarhiji, če bi jima le bila dana priložnost.

»Ko bo William zasedel prestol, bosta Beatrice in Eugenie zelo dragoceni in prepričana sem, da se bosta vključili v kraljeve dolžnosti. To ima smisel, saj ju bo potreboval.«

Dodala je še:

»Vidim ju kot dve čudoviti princesi, ki kot sestri delujeta skupaj, kar bi predstavljalo zelo močno simboliko. Mislim, da bi bilo to čudovito in da se bo zgodilo.«

Kaj počneta sedaj?

Beatrice trenutno dela kot podpredsednica ameriškega tehnološkega podjetja Afiniti, Eugenie pa je direktorica v sodobni umetnostni galeriji Hauser & Wirth v Londonu.

Obe imata mladi družini, Beatrice s soprogom Edoardom Mapellijem Mozzijem, Eugenia z Jackom Brooksbankom.

Čeprav ju kralj drži bolj ob strani, viri blizu palače namigujejo, da bi William lahko ubrali drugačno pot.

Sewardova pravi:

»Mislim, da si Karel ne bo premislil, zato bo odločitev prepuščena Williamu: vključiti Beatrice in Eugenie ali ne. Menim, da ju za zdaj držijo na distanci.«

»Kakršna koli odločitev glede statusa sester York bo pod drobnogledom,« je še povedal vir. »Njuna družinska vez s princem Andrewem močno zaplete zadeve še posebej, če bo William želel ohraniti brezhibno podobo monarhije.«