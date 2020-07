Trinajstletni hčeri dajal marihuano

Življenje se mu je obrnilo na glavo

Ko je govor o ločitvi, se zvezdniki poleg pogosto krvavega boja za skrbništvo nad otroki najbolj bojijo pranja umazanega perila v javnosti, saj jih to lahko stane celo kariero. Zato se običajno na vse pretege trudijo, da bi tisto, kar se je dogajalo med štirimi stenami, ostalo skrito očem javnosti. Te sreče pa nima eden najbolj nadarjenih igralcev našega časa, čigar propadli zakon z igralkoje še vedno tema v sodnih dvoranah.Trenutno na sodišču v Londonu poteka tožba Deppa proti News Group Newspapers in tabloidu Sun, ki je igralca leta 2018 razglasil za »pretepača žene«. Tam je tudi zvezdnikova odtujena žena, katere trditve, da jo je tepel, Depp označuje za »bolne in popolnoma neresnične«. A tudi, če to drži, so podrobnosti iz življenja 57-letnega zvezdnika, ki prihajajo na dan med sodnim procesom, precej šokantne, za mnoge pa najbrž popolnoma nesprejemljive ali vsaj močno odbijajoče. Kultni kapitan Sparrow iz uspešne gusarske franšize Pirati s Karibov je vsekakor dvignil marsikatero obrv, ko je pred kratkim na sodišču priznal, da je svoji hčeri iz dolgoletnega razmerja z, pri trinajstih letih dal poskusiti marihuano. Zvezdnik je prepričan, da je ravnal kot odgovoren oče. Med pričanjem je razkril, da je danes 21-letni manekenki mamilo ponudil zato, da bi se z drogo počutila varno.Lily-Rosina mama Vanessa Paradis in Depp sta se razšla leta 2012 po 14 letih zveze. Poleg hčerke imata še sina, ki je star 18 let. Par se nikoli ni poročil, globoko vez pa je ohranil tudi po razhodu. Lani sta v družbi otrok v Parizu skupaj praznovala božič. Deppa, ki je moral na sodišču razgrniti okoliščine svoje dolgoletne zveze, je sodnik med drugim vprašal, ali se je pretirano opijal še v času, ko sta bila z Vanesso skupaj. »Vsekakor bi rekel, da je bil čas, ko sva se z gospo Paradis, mamo mojih otrok, začela razhajati, zame zelo boleč, saj sem se razšel z žensko, s katero sem bil skupaj 14 let in s katero imava dva otroka. To je bilo zame torej zelo boleče obdobje in zelo mogoče, da sem poskušal doseči čim večjo otopelost,« je dejal.Johnny je Amber Heard spoznal na snemanju filma Zapiti dnevnik leta 2009, hoditi pa je začel z njo po razhodu z Vanesso. Februarja 2015 sta se poročila in ostala skupaj borih 15 mesecev. Med razhajanjem je Amber v javnost poslala fotografije podplutb na očesu in obrazu. Trdila je, da ji je Depp v obraz vrgel telefon in jo udaril. Igralec je to zanikal in ponavljal, da je bilo obratno, da ga je ona ves čas napadala ter ga resneje ranila. Vanj naj bi vrgla steklenico vodke in mu zdrobila kosti na konici prsta, zaradi česar je potreboval kirurški poseg. Amber je trdila, da si je to rano zadal sam. Januarja 2017 sta bila uradno ločena, a saga se je kljub temu nadaljevala. V trenutnem sojenju, kjer je nesrečni zakon znova na tapeti, je Depp razkril, da se je odločil ločiti od Amber po tem, ko je našel iztrebke na njuni zakonski postelji. Povedal je, da je gnusno gesto najbrž izvedel kateri odnjenih prijateljev, zmotilo pa ga je, da mu je takrat še žena zadevo pojasnila kot »nedolžno potegavščino«. Depp še naprej vztraja, da ga je Amber napadala, označil jo je tudi za »narcistično sociopatko«. Igralkini odvetniki pa vztrajno trdijo, da je Depp pijan ali zadrogiran izvajal nasilje nad Amber.Depp se danes alkoholu menda izogiba, zasluge za to naj bi imel. Ta naj bi mu, je trdil med sojenjem v torek, priskočil na pomoč po razhodu z Vanesso.Kakor koli, igralec je zaradi ločitve od Amber in vsega, povezanega z njo, že izgubil veliko denarja, pozna pa se tudi pri karieri. Zaradi obtožb o nasilju ne bo nikoli več nastopil v vlogi pirata s Karibov – v novih gusarskih filmih ga bo zamenjala ženska junakinja, ki jo bo igrala