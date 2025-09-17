Tri velike tragedije Roberta Redforda: stran od kamer je doživljal pekel

Filmski svet je pretresla vest, da je umrl legendarni igralec in režiser Robert Redford. Bil je bil ena največjih zvezd v zgodovini filmske umetnosti in je s filmi, kot so Navadni ljudje, Butch Cassidy in Sundance Kid, Vsi predsednikovi možje … pustil ogromen pečat.

Njegov prispevek je bil neizmeren, proslavil se je kot igralec, režiser in okoljevarstveni aktivist, ustanovil je inštitut Sundance in istoimenski filmski festival, ki ga vsako leto obišče več kot 40.000 ljudi.

Kot je povedala njegova tiskovna predstavnica, je umrl v njemu ljubem kraju obdan z dragimi ljudmi, življenje pa mu je v preteklosti zadalo tri težke udarce in doživel je, kot je nekoč dejal sam, veliko bolečino, nekaj, česar nihče ne bi smel občutiti.

Prvi udarec: smrt njegove matere

Velika tragedija je zanj bila, ko je izgubil mamo Martho. Ona je bila oseba, ki ga je vedno podpirala in je globoko verjela vanj.

Martha si je, ko je Robert že postal najstnik, želela večjo družino, a je izgubila dvojčka in zelo izkrvavela. Njeno zdravje je bilo po spontanem splavu trajno ogroženo.

Leta kasneje so ji zdravniki odsvetovali, da bi ponovno zanosila, vendar jih ni poslušala. Ko je bil njen sin star 18 let, so bili zanjo usodni zapleti v nosečnosti in krvavitev.

Redford je nekoč povedal, da najbolj obžaluje, da se ji, preden je umrla, ni imel priložnosti zahvaliti za vse, kar je storila zanj, saj je bila edina oseba, ki je verjela vanj in ga je podpirala.

Drugi udarec: smrt sina Scotta

Kmalu je doživel naslednjo tragedijo. Mlad, star komaj 22 let, se je poročil z Lolo van Wagenen in zakon je opisal kot tolažbo po izgubi matere.

Rodili so se jima štirje otroci, a njun najstarejši sin Scott Anthony Redford je umrl zaradi sindroma smrti v zibelki.

Star je bil dva meseca in pol. Robert je kasneje povedal, da mu je to zadalo rano, ki se nikoli ni zacelila.

Tretji udarec: izguba sina Jamesa

Približno pol stoletja kasneje je sledil nov velik udarec. Njegov sin James Redford, cenjen scenarist in režiser, je po dolgi borbi z rakom in dveh transplantacijah jeter umrl leta 2020, star je bil 58 let.

Redford je tedaj izjavil: »Ta žalost je neizmerna. Izguba otroka je bolečina, ki je noben starš ne bi smel doživeti. James ni bil samo moj sin, bil je svetloba v tem svetu.

Njegova prijaznost, predanost spremembam in globoka ljubezen do družine ter človeštva ne bodo nikoli pozabljeni,« povzema Glossy.rs.