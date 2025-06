Trenutek, ko je padla maska: ob omembi uspehov Serene Williams je Meghan Markle komaj zadrževala čustva

Meghan Markle, vojvodinja Susseks, še naprej oglšuje svojo znamko As Ever, daje intervjuje in gostuje v podkastih. Zadnje dni je govora o njenem nastopu v enem od njih z naslovom Aspire.

V njem je govorila o številnih temah, posebej se je osredotočala na svojo kariero in razvoj poslovnih projektov. V nekem trenutku je omenila znano teniško igralko Sereno Williams, svojo dolgoletno prijateljico.

Meghan se je na Sereno spomnila, ko je želela deliti nasvet, ki ga je dobila od nje, in sicer glede tega, kako se spopadati z lažnimi objavami v medijih.

»Serena mi je nekoč rekla: Ne odzivaj se na vsako laž, večina teh bo pozabljena hitreje, kot misliš,« je dejala Meghan, a če gre verjeti strokovnjakom za govorico telesa, je to takoj obžalovala.

Voditeljica podkasta, britanska podjetnica Emma Grede, se je na besede gostje moja draga prijateljica Serena odzvala s pripombo, da je Serena zelo uspešna podjetnica.

Vojvodinja se je takrat za trenutek ustavila in delovala, kot da ji ni prijetno, nato se je strinjala.

»Njen odgovor, v katerem se je strinjala z Emminim hvaljenjem Serene kot uspešne podjetnice, so spremljali neujemajoči se gibi na obrazu,« je komentirala psihologinja in strokovnjakinja za govorico telesa Judi James ter dodala:

»Ko Meghan pogleda navzdol in se ji čeljust rahlo izboči, vidimo, da namenoma ali podzavestno skriva svoje misli.«

»To lahko kaže na notranji konflikt, na nekoga, ki ne govori tistega, kar v resnici misli,« pravi Jamesova.

Neprimerljivi poslovni uspehi Meghan Markle in Serene Williams

Premoženje ameriške tenisačice je ocenjeno na več kot 350 milijonov dolarjev. Je lastnica več podjetij, kot so kozmetična znamka Wyn Beauty, produkcijska hiša Nine Two Six Productions, ima deleže v številnih športnih klubih in pogosto vlaga v tuje projekte.

Po podatkih platforme Celebrity Net Worth ima Meghan Markle približno 60 milijonov dolarjev, pred poroko s princem Harryjem naj bi imela okoli pet milijonov.

Po izstopu iz britanske kraljeve družine leta 2020 sta z možem začela več projektov.

Meghan se trenutno osredotoča na razvoj svoje znamke As Ever, vodi podkast in ima donosno pogodbo z Netflixom, za katerega je že posnela več vsebin, tako skupaj s Harryjem kot samostojno.