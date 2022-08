Trenja med Victorio Beckham in njeno novo snaho

Če bi bila poroka znak, kakšno bo zakonsko življenje mladoporočencev, potem bi se pred Nicolo Peltz in Brooklynom Beckhamom lesketala idila popolnih dni, zasičenih zgolj z ljubeznijo in srečo. Njuna aprilska svatba je bila namreč še najbolj podobna romantični pravljici, ki je oživela tudi na straneh modne biblije Vogue. A očitno ni vse zlato, kar se sveti. Za podobo idealne zveze dveh privlačnih, mladih ljudi, s čimer sta se povezali tudi dve mogočni družini – ona je namreč milijarderjeva hčerka, on pa prvorojenec iz tako rekoč plemiške družine v sferah šovbiznisa –, naj bi se namreč med mlado ženo in njeno taščo Victorio Beckham razraščala ledena mržnja. »Ne prenašata se in ne govorita druga z drugo,« zatrjuje vir, čigar besede potrjuje tišina na družabnih omrežjih.

Konec z všečki

Victorii naj bi šlo grozno v nos, da so Nicolo začeli naslavljati kot novo gospo Beckham. FOTO: Osebni Arhiv

Velik del življenja se danes odvija na spletu. Družabna omrežja so tista, prek katerih svetu posredujemo (sicer običajno že pretirano olepšano) sliko našega vsakdanjika, od tega, kaj jemo in kod se potikamo, do tega, kaj in koga imamo radi. Med vrsticami pa lahko razberemo, čigava razmerja so se skisala, saj v najboljšem primeru tem ljudem ne podeljujemo več všečkov, v najslabšem pa jih celo blokiramo in jim prenehamo slediti. In prav tu, na spletu, je zagorel rdeči alarm, da med Nicolo in Victorio ni več naklonjenosti. Kajti če je Beckhamova še lani v trimesečnem obdobju všečkala 25 objav sinove izbranke in se je svetlolaski v tem istem obdobju dopadlo 20 objav bodoče tašče, sta se ti števili zdaj skrčili na uborno četrtino. Še znatno huje, Victoria že od konca maja ni všečkala niti ene samcate objave svoje nove snahe niti nobenega fotoutrinka z medenih tednov mladoporočencev.

Menda jo je strah, da ji je lepa blondinka ukradla sina. FOTO: Osebni Arhiv

Všečkanje, srčkanje in komentiranje objav so v sodobnem času prevlade družabnih medijev še kako pomembni. Nič čudnega, torej, da je nenadna spletna tišina med Nicolo in Victorio zavrtela kolesje govoric. To je še stopnjevalo dejstvo, da se Brooklyn z mlado ženo ni pojavil na vsakoletnem družinskem dopustuna Floridi. Kar je domnevni spor med najpomembnejšima ženskama v njegovem življenju verjetno še poglobilo, saj naj bi bil vsaj eden izmed povodov Victorijino prepričanje, da ji je Nicola »ukradla« sina. »Za Victorio, ki prihaja iz tesno povezane družine, je bilo boleče opazovati, kako se Brooklyn oddaljuje, izvija iz gnezda in je vse bolj povezan z Nicolino družino. Strah jo je, da ga bo povsem izgubila.«

Mladenki naj bi spor z Victorio že prišel do živega. FOTO: Osebni Arhiv

Zdi se, da se je odnos med taščo in snaho skisal po poroki, a znaki, da bosta stali na nasprotnih bregovih, so bili tu že prej. »Napetost pred poroko je bila grozljiva. Nicola ni želela, da bi bila Victoria kakor koli vpeta v načrtovanje svatbe, glede vsega jo je puščala v popolni temi,« je povedal vir in dodal, da je šla lepi dedinji v nos tudi (medijska) pozornost, ki je je bila deležna Beckhamova. Ne nazadnje bi morale biti vse oči uprte le v nevesto! Vpliv teh trenj, ki so komunikacijo med družinama skrčila le na najbolj nujno, pa je bil na veliki dan opazen skoraj iz vesolja. Za glavno mizo z mladoporočencema sta namreč sedela nevestina mama in oče, medtem ko je bila ženinovi družini dodeljena druga miza. »Kot bi bil to dogodek le družine, tudi govor sta imela le nevestina brat in sestra.« Od tu pa je šlo vse le strmo navzdol.