Transseksualni lik filmu zaprl vrata

Ljubezenska zgodba muzikala Zgodba z zahodne strani, ki navdihnjena s Shakespearovima Romeom in Julijo postavi v središče mlado ljubezen in rivalstvo med tolpami, je brezčasna. Že ko je leta 1957 zaživela na broadwayskih deskah, je postala zimzelena uspešnica, podobne stoječe ovacije je doživela tudi filmska različica štiri leta pozneje, ki se ji je filmska kritiška srenja priklonila s kar desetimi oskarji. Pred dnevi pa je v kinematografe prišla še najnovejša različica, nad katero je režijsko taktirko vihtel Steven Spielberg. Po prvih ocenah izjemno, saj se o filmu že govori v eni sapi z oskarjevskimi nominacijami. A medtem ko so Spielbergovo Zgodbo z zahodne strani gledalci in kritiki navdušeno pozdravili, pa so ji države Bližnjega vzhoda zaloputnile vrata. Zaradi transseksualnega lika Anybodys, ki ga igra Iris Menas, ki povrhu samega sebe opredeli kot nebinarno usmerjenega, so predvajanje prepovedali Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Katar, Bahrajn, Oman in Kuvajt.

Zavrelo je tudi zaradi poljuba dveh moških v filmu Večni. FOTO: Press

Spielbergova odločitev, da spolne identitete likov, za katere se je v originalnem filmu zgolj rahlo slutilo, da morda niso heteroseksualno usmerjeni, razkrije in poudari, je bila za nekatere države očitno preveč kontroverzna in razdiralna. Povrhu pa je sloviti filmar transseksualnemu Anybodyju namenil še več minutaže. V Savdski Arabiji in Kuvajtu, kjer velja stroga cenzura, so filmu zato že v startu prižgali rdečo luč, preostale države z Arabskega polotoka pa so zahtevale izrez določenih delov filma, kar pa so pri Disneyju zavrnili, zato so z odločitvijo o prepovedi predvajanja sledile Kuvajtu in Savdski Arabiji. »Verjamem, da ljubezen vselej zmaga. In to je zgodba o ljubezni, kot tudi o tem, kaj se zgodi, če ne pustimo ljubiti svobodno. Čeprav so se ponekod odločili, da te zgodbe ne želijo znotraj svojih meja, bo svet vseeno odkril to sporočilo. Film bo premagal omejitve meja,« je prepričan producent Kevin McCollum, igralec David Alvarez, ki je upodobil Bernarda, pa je dodal, da ga žalosti, da še vedno obstajajo kotički sveta, kjer se ljubezni v vseh njenih oblikah ne sprejema. »A tudi zaradi tega so tovrstni filmi tako pomembni.«

Transseksualni in nebinarni liki v filmih še vedno skoraj niso zastopani, saj jih v večjih studiih zadnja štiri leta niso producirali. Nikakršna skrivnost pa ni niti, da sta istospolna usmerjenost in transseksualnost v večini arabskih držav še vedno prepovedani ali veljata za nemoralni, zato tokratna cenzura nikakor ni prva. S podobnimi težavami so se pri Disneyju srečali pri filmu Večni studia Marvel (2021), v katerem sta se poljubila istospolna lika. Film so zaradi prizora le začasno prepovedali v arabskih državah, saj je Disney pozneje privolil v cenzuro.