Tragično življenje Tereze Kesovije

Redke so glasbene legende, ki se lahko primerijo s hrvaško pevko Terezo Kesovijo, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja osvajala znotraj in zunaj meja bivše Jugoslavije ter še danes na koncertih razveseljuje občinstvo.

Je nedvomno ena najprepoznavnejših pevk preteklega in sedanjega časa in ena najbolje prodajanih hrvaških izvajalk vseh časov. V začetku tega meseca je praznovala 85. rojstni dan. Slavje je bilo, v primerjavi s prejšnjimi leti skromnejše, saj je bila avgusta zaradi infarkta sprejeta v zagrebško bolnišnico.

"Ne maram bolnišnic, upala sem, da se ji bom tokrat izognila. Upala sem zaman, saj se mi je stemnilo pred očmi, omedlevala sem in oblival me je hladen znoj … Skratka, nisem se počutila dobro in ljudje, ki me imajo radi, so poklicali nujno medicinsko pomoč," je tedaj povedala za Jutranji list.

A tisti, ki so predvidevali, da bo zaključila leta 1959 začeto kariero in se umaknila v pokoj, očitno Tereze ne poznajo dobro.