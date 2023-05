Tragično življenje lepotice: Anna je vse življenje iskala svojega očeta, ko ga je našla, je želel spati z njo

Na Netflixu si lahko trenutno ogledamo dokumentarni film o ameriški starleti in zvezdnici Anni Nicole Smith, ki je imela zelo nesrečno življenje. Kljub temu, da je iz beraške palice prišla do ogromnega bogastva, je dokaz več, da denar ne kupi sreče. Te ji v življenje ni prineslo niti srečanje z biološkim očetom, po katerem je hrepenela celo življenje, saj je kaj kmalu ugotovila, da bi bilo bolje, če ga nikoli ne bi spoznala. Zaradi njega je namreč doživela še eno bolečo travmo več.

Oče jo je želel spraviti v posteljo

V dokumentarcu je tako razkrito, da je tik pred pojavom na naslovnici Playboya najela zasebnega detektiva, da bi izsledil njenega biološkega očeta Donalda Hogana. Poleg očeta ji je uspelo najti in spoznati še polbrata Donnieja, oba je povabila na zabavo v Playboyev dvorec, ki je bila prirejena njej v čast. Melissa Byrum, prijateljica in nekoč tudi ljubimka Anne Nicole, v dokumentarnem filmu izda, da ji je slavna svetlolaska kasneje zaupala, da je njen oče dobesedno ni mogel umakniti pogleda z nje in da jo je skušal spraviti v posteljo. »Povedala mi je, da želi njen oče seksati z njo. Bila sem zelo žalostna, ko sem to slišala, saj sem vedela, kako zelo se veseli srečanja z njim. V glavi je imela toliko idej o tem, kakšen je in kako bo vse to potekalo. Bila je zelo razočarana.« Nekaj ​​mesecev po incidentu je zaradi prevelikega odmerka tablet pristala v bolnišnici.

Da jo je to močno prizadelo, verjame tudi režiserka dokumentarca Ursula Macfarlane. »Vsakdo si želi v življenju očetovsko figuro. Vsak si želi nekoga, po katerem bi se zgledoval. Na posnetkih iz arhiva si lahko ogledate, kako vesela je bila, ko je našla očeta, ki ga ni videla od otroštva, ki ga sploh ni poznala. Zelo me je razžalostilo. Bilo je grozno.« Poudarila je tudi, da je Anna vse življenje iskala očetovsko figuro, opozorila pa je tudi na njen zakon z ostarelim milijarderjem J. H. Marshallom, s katerim se je Ana poročila, ko je bila stara 26 let. »V njunem odnosu je bil očetovski vidik. V filmu ga ne omenjamo, vendar je Anna rekla, da je bil on edina oseba, ki je ni gledala zviška.«

O domnevnem napadu biološkega očeta, ki je umrl leta 2009, je spregovoril tudi Annin polbrat Donnie, ki je bil takrat star 16 let. »Moj oče ni bil tip osebe, s katero želiš ostati sam. Ne boš se počutil varnega. On je bil pošast, bal sem se ga,« je razkril in dodal, da mu je oče povedal, kako je posilil njegovo teto.