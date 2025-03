Tragično preminul pevec (34) iz Zvezd Granda, mama se je poslovila z ganljivimi besedami

Pevec Predrag (Peđa) Bošnjak (34), ki je večkrat nastopil v srbskem glasbenem šovu Zvezde Granda, je v nedeljo popoldne umrl v hudi prometni nesreči.

Po poročanju portala Subotica se je nesreča zgodila okoli 16.35 na obvoznici pri Paliću. Bošnjak je vozil motor, zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil nadzor nad vozilom ter zletel s ceste. Po padcu z motorja je utrpel hude telesne poškodbe, reševalci pa so ga v kritičnem stanju prepeljali v Splošno bolnišnico Subotica, kjer je zvečer podlegel poškodbam.

Novica o njegovi smrti je pretresla številne, na družbenih omrežjih pa so se hitro začela vrstiti sporočila sožalja, žalovanja in spomini prijateljev, glasbenih kolegov ter oboževalcev, ki so cenili njegovo glasbo in osebnost. Posebej ganljiv je odziv Peđine mame, Dragice Karimović Bošnjak. Strta od bolečine je na svojem Facebook profilu objavila črno sliko s kratkim, a bolečim sporočilom: »Počivaj v miru, angel.« Pod objavo so številni prijatelji in znanci izrazili sožalje ter podporo žalostni materi.