Tragični konec bivšega otroškega zvezdnika

Prekletstvo otroških zvezdnikov

Prezgodnja smrt doleti številne otroške igralce.

Včasih se zdi, da nad otroškimi zvezdniki v Hollywoodu visi nekakšno prekletstvo. Številni med njimi zapustijo ta svet še pred 40. letom, mnogi zabredejo v mamila ali si nakopljejo dolgove in obubožajo. Najbolj strašna usoda prvih je, kot se je izkazalo v soboto, doletela nekdanjega otroškega igralcaSvetlookega fanta, ki je leta 2011 ob bokuzaigral v komediji Naš idiotski brat (Our Idiot Brother), so po tem, ko je bil prejšnji teden proglašen za pogrešanega, našli mrtvega. Univerza Millersville, ki jo je obiskoval in v katere kampusu je prebival, je smrt potrdila v soboto. »S strtimi srci vas obveščamo o smrti 19-letnega Matthewa Mindlerja iz Hellertowna v Pensilvaniji,« so sporočili medijem ter dodali, da je bil pokojnik študent prvega letnika.Našli so ga v soboto, o vzroku smrti pa do včeraj opoldan še niso poročali. Truplo so odkrili v mestecu Manor Township v bližini kampusa. Fanta so zadnjič videli v torek, ko se je še udeležil predavanj. Iz kampusa je po podatkih policistov odkorakal v torek po osmi uri zvečer ter se nikoli več ni vrnil. Ob tej uri ga je namreč ujela varnostna kamera, videti je, da je bil oprtan s črnim nahrbtnikom.Mindler je po navedbah spletne strani IMDB nastopil v osmih filmskih oziroma televizijskih stvaritvah. Med drugim je leta 2013 nastopil v kratkem filmu Frequency, ki ga je režiral njegov starejši brat. Ta je v filmskem svetu dokaj dobro znan, med projekti, pri katerih je sodeloval, pa sta grozljivka Dementia 13 (2017) in dokumentarec The One and Only Dick Gregory (2021). Matthew je v svoji najbolj znani vlogi upodobil sina ene od treh sester glavnega junaka.Vloga ni bila preprosta, saj je igral fanta, ki ga starši zatirajo, da se ne more izraziti tako, kot bi želel. Želi si trenirati karate, a ga silijo, da obiskuje dolgočasne ure plesa. Matthew je nazadnje nastopil pred kamero leta 2016, ko je zaigral v televizijskem filmu Chad: An American Boy.Matthew je eden od mnogih otroških zvezdnikov, ki so umrli mladi. Zvezdi grozljivke Poltergeistse je življenje izteklo pri rosnih 12 letih. Umrla je leta 1988 med zapleti ob operaciji akutne črevesne obstrukcije., ki je med drugim igral sina Cruelle de Vil v Disneyjevih filmih Descendants (v prvem, drugem in tretjem delu) ter v obeh delih komedije Odrasli (Grown Ups) z, je umrl junija 2019, in sicer v spanju zaradi napada, ki je bil posledica njegovih dolgoletnih zdravstvenih težav. Star je bil 20 let.Lomilec dekliških src v osemdesetih letihse je leta 1993, star 23 let, zrušil pred klubom, katerega lastnik je bil. Odpeljali so ga v bolnišnico, tam je pozneje umrl, za vzrok smrti pa se je izkazala smrtonosna mešanica mamil. Še en ljubljenec najstnic v osemdesetih letih,, ki je zaigral v filmu Izgubljeni fantje (The Lost Boys,1987), je umrl zaradi pljučnice leta 2010, pred tem se je boril z odvisnostjo, ob smrti pa je imel številne zdravstvene težave, med drugim povečano srce.Mamila so sicer pogost vzrok smrti otroških zvezd. Tudi ljubka glavna junakinja iz družinske komedije Savannah Smiles (1982)je zaradi prevelikega odmerka umrla pri 21 letih. Povsem drugačna, precej kruta usoda pa je vzela življenje. Igralec iz filma Šola rocka je umrl maja letos pri 32 letih. Medtem ko je kolesaril po eni od sosesk v Chicagu, ga je zadelo vozilo. Uro po nesreči, ki jo je povzročila 20-letnica, je bil proglašen za mrtvega.