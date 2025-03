Tragična smrt: igralko Obalne straže našli mrtvo

62-letna Pamela Bach Hasselhoff je umrla v svoji dvomilijonski vili na Beverly Hillsu, za seboj je pustila dve hčerki, 32-letno Taylor in 34-letno Hailey, ki ju je dobila v zakonu z Davidom Hasselhoffom.

Po pisanju portala TMZ je storila samomor.

Viri poročajo, da se že dlje ni oglasila svojcem, ti so zato želeli preveriti, kaj se dogaja z njo. Ko so prišli do njene zaklenjene hiše, so jo našli in na naslov poklicali reševalce.

Pamelo so na kraju dogodka razglasili za mrtvo zaradi samopoškodbe s strelnim orožjem v glavo. Poslovilnega pisma naj ne bi pustila.

David je za TMZ povedal: »Naša družina je globoko pretresena zaradi nedavne smrti Pamele Hasselhoff. Hvaležni smo za izkazano ljubezen in podporo v tem težkem času, vendar med žalovanjem in spopadanjem s tragično situacijo prosimo za zasebnost.«

David in Pamela sta bila poročena med letoma 1989 in 2006, njun zakon je bil buren, ločitev naporna, spori glede mesečne preživnine so se vlekli vse do leta 2017.

Tudi ona je bila igralka. Prvič je v filmu nastopila leta 1983, ko je ob Mattu Dillonu, Mickeyju Rourku in Diane Lane zaigrala v filmu Francisa Forda Coppole Rumble Fish. Film ji je odprl vrata do drugih vlog, med drugimi do vloge v Obalni straži, kjer je od leta 1989 deset let nastopala v vlogi lastnice kavarne Kaye Morgan.

Igrala je še v serijah Sirene, Mladi in nemirni, Kaskader, T.J. Hooker in Vitez za volanom, kjer je spoznala Davida.

Pamelina zastopnica Sharon Kelly je za medije povedala: »Šokirana sem in še ne dojemam izgube svoje drage stranke Pamele Bach-Hasselhoff. Pamela je bila sila narave ... Pogrešali jo bomo.«

»Iskreno sožalje njeni družini, njenima čudovitima hčerkama in vnukinji, o katerih je Pamela nenehno navdušeno govorila in jih je imela tako zelo rada. Pamela je pogosto govorila o tem, kako zelo ponosna je na obe hčerki in na to, kaj sta poslali. Bila je ponosna mama!«