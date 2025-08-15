Tragična realnost princa Williama in Harryja: to je princesa Diana vedno govorila

Princesa Diana je bila odločna, da morata biti princa William in Harry drug drugemu v oporo, kar danes naredi njuno oddaljenost še bolj bolečo. »Diana je vedno govorila, da ima dva sinova z razlogom – mlajši bo tu, da podpre starejšega pri osamljeni nalogi kot prihodnji kralj,« pravi biografinja Diana Andrew Morton.

»Ni dvoma, da bi Diana poskušala igrati vlogo mirovnika med njima,« dodaja Morton, katere najnovejša knjiga Winston and the Windsors izide oktobra. »Če bi bila še živa, bi stvari rešila na drugačen način.« Osemindvajset let po smrti princese Diane ostajata William in Harry zvesta svoji materi – a njun razklan odnos ne kaže znakov poprave.

Princesa Diana FOTO: Mark Cardwell/reuters

Princ Walesa, 43, in vojvoda Susseški, 40, sta odrasla v kraljevskem življenju in izkušnjah, ki jih lahko razume le njun svet, preživela škandalozen razhod staršev, Diane in bodočega kralja Charlesa ter neznosno bolečino izgube matere v prometni nesreči v Parizu 31. avgusta 1997, ko sta bila stara 15 in 12 let.

A danes sta svetova narazen.

Princesa Diana je poudarjala posebno čustvo glede princa Williama in princa Harryja, katerih prekinjena vez danes ne kaže znakov poprave. Diana je po besedah svojega biografa Andrew Mortona za PEOPLE v ekskluzivni zgodbi te številke povedala, da imata sinova drug drugega “z določenim namenom”. Napetosti med princem Walesa, 43, in vojvodo Susseškim, 40, ostajajo v luči ostre razprtije.

Otroci nimajo stika

Medtem ko je Harry odprto govoril o upanju na spravo s svojo družino, viri pravijo, da so njegova klicanja in sporočila Williamu ostala neodgovorjena, kar se razteza tudi na naslednjo generacijo.

Princ William in Kate Middleton vzgajata princa Georgea, 12, princesko Charlotte, 10, in princa Louisa, 7, v Windsorju. Čez Atlantik princ Harry in Meghan Markle vzgajata princa Archija, 6, in princesko Lilibet, 4, v Montecitu v Kaliforniji. Bratci in sestrične nimajo znanega stika, kar se je javno izkazalo leta 2020, ko sta vojvoda in vojvodinja Susseška odstopila od kraljevskih dolžnosti.

Spor se razteza tudi na naslednjo generacijo. FOTO: Getty Images

»Bile so izrečene stvari, ki so sprožile prvotno razkol, in tega ni nikoli saniral, « pravi Morton. Kljub prepadu med njima ostajata oba brata združena v enem skupnem obljubi: častiti spomin na svojo mater. William nadaljuje z njenim delom za pomoč brezdomcem, kar je bila Diana, ki je svoje sinove uvedla v to dobrodelno delo.

Harry pa je našel svojo pot v pomoči mladim, prizadetim z aidsom v Južni Afriki, sledil pa je stopinjam svoje pokojne matere. To zavezo bo vojvoda Susseški nadaljeval po odstopu iz Sentebale zaradi spora s predsednikom dobrodelne organizacije, ki jo je soustanovil leta 2006.

Oba Diana sinova sta doma ustvarila življenje, temelječe na skupni predanosti zagotavljanju svojim otrokom pristnega in iskrenega odraščanja – »in to je čista Diana, « pravi zgodovinarka Amanda Foreman, poroča People.

Čeprav ju zdaj ločuje tišina, njen vpliv ostaja močna vez, ki še vedno oblikuje vsak njun korak. »To je žalostno – ne podpirata se tako, kot bi morala, « pravi vir, blizu kraljevske hiše. »To je tisto, kar bi vsaka mati želela – da sta drug drugemu v oporo.«

Mogoče se s to objavo na družbenih omrežjih princa Williama odnos z bratom izboljšuje.

