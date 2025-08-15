TRAGIČNA REALNOST

Tragična realnost princa Williama in Harryja: to je princesa Diana vedno govorila

Princesa Diana je želela, da bi bila njena sinova združena – a realnost je žal drugačna.
Fotografija: Njena želja še ni uslišana. FOTO: Reuters
Odpri galerijo
Njena želja še ni uslišana. FOTO: Reuters

A. G.
15.08.2025 ob 19:14
A. G.
15.08.2025 ob 19:14

Poslušajte

Čas branja: 3:48 min.

Princesa Diana je bila odločna, da morata biti princa William in Harry drug drugemu v oporo, kar danes naredi njuno oddaljenost še bolj bolečo. »Diana je vedno govorila, da ima dva sinova z razlogom – mlajši bo tu, da podpre starejšega pri osamljeni nalogi kot prihodnji kralj,« pravi biografinja Diana Andrew Morton.

»Ni dvoma, da bi Diana poskušala igrati vlogo mirovnika med njima,« dodaja Morton, katere najnovejša knjiga Winston and the Windsors izide oktobra. »Če bi bila še živa, bi stvari rešila na drugačen način.« Osemindvajset let po smrti princese Diane ostajata William in Harry zvesta svoji materi – a njun razklan odnos ne kaže znakov poprave.

Princesa Diana FOTO: Mark Cardwell/reuters
Princesa Diana FOTO: Mark Cardwell/reuters

Princ Walesa, 43, in vojvoda Susseški, 40, sta odrasla v kraljevskem življenju in izkušnjah, ki jih lahko razume le njun svet, preživela škandalozen razhod staršev, Diane in bodočega kralja Charlesa ter neznosno bolečino izgube matere v prometni nesreči v Parizu 31. avgusta 1997, ko sta bila stara 15 in 12 let.

A danes sta svetova narazen.

  1. Princesa Diana je poudarjala posebno čustvo glede princa Williama in princa Harryja, katerih prekinjena vez danes ne kaže znakov poprave.
  2. Diana je po besedah svojega biografa Andrew Mortona za PEOPLE v ekskluzivni zgodbi te številke povedala, da imata sinova drug drugega “z določenim namenom”.
  3. Napetosti med princem Walesa, 43, in vojvodo Susseškim, 40, ostajajo v luči ostre razprtije.

Otroci nimajo stika

Medtem ko je Harry odprto govoril o upanju na spravo s svojo družino, viri pravijo, da so njegova klicanja in sporočila Williamu ostala neodgovorjena, kar se razteza tudi na naslednjo generacijo.

Princ William in Kate Middleton vzgajata princa Georgea, 12, princesko Charlotte, 10, in princa Louisa, 7, v Windsorju. Čez Atlantik princ Harry in Meghan Markle vzgajata princa Archija, 6, in princesko Lilibet, 4, v Montecitu v Kaliforniji. Bratci in sestrične nimajo znanega stika, kar se je javno izkazalo leta 2020, ko sta vojvoda in vojvodinja Susseška odstopila od kraljevskih dolžnosti.

Spor se razteza tudi na naslednjo generacijo. FOTO: Getty Images
Spor se razteza tudi na naslednjo generacijo. FOTO: Getty Images

»Bile so izrečene stvari, ki so sprožile prvotno razkol, in tega ni nikoli saniral, « pravi Morton. Kljub prepadu med njima ostajata oba brata združena v enem skupnem obljubi: častiti spomin na svojo mater. William nadaljuje z njenim delom za pomoč brezdomcem, kar je bila Diana, ki je svoje sinove uvedla v to dobrodelno delo.

Harry pa je našel svojo pot v pomoči mladim, prizadetim z aidsom v Južni Afriki, sledil pa je stopinjam svoje pokojne matere. To zavezo bo vojvoda Susseški nadaljeval po odstopu iz Sentebale zaradi spora s predsednikom dobrodelne organizacije, ki jo je soustanovil leta 2006.

Oba Diana sinova sta doma ustvarila življenje, temelječe na skupni predanosti zagotavljanju svojim otrokom pristnega in iskrenega odraščanja – »in to je čista Diana, « pravi zgodovinarka Amanda Foreman, poroča People.

Čeprav ju zdaj ločuje tišina, njen vpliv ostaja močna vez, ki še vedno oblikuje vsak njun korak. »To je žalostno – ne podpirata se tako, kot bi morala, « pravi vir, blizu kraljevske hiše. »To je tisto, kar bi vsaka mati želela – da sta drug drugemu v oporo.«

Mogoče se s to objavo na družbenih omrežjih princa Williama odnos z bratom izboljšuje.

Preberite še:

image_alt
Kralja Karla preganja skrivnostna smrt ljubice: policiji je povedala, da se boji za življenje

image_alt
Naloga, ki Kate Middleton vrača na sam začetek

image_alt
Nova fotografija princa Georga razkriva, čigave gene je podedoval deček

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

princesa Diana princ Harry britanska kraljeva družina Diana kraljeva družina britanski dvor

Priporočamo

Kako mu je to uspelo? Poglejte, kako je nekdo parkiral avto v parkirni hiši (FOTO)
Nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrla ženska, družina v črnem (FOTO)
Polnite telefon čez noč? Po teh informacijah boste takoj prenehali
V Srbiji aretirali slovenskega državljana, Dačić oster: »Toliko o tem, da ni vpliva tujih dejavnikov« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Kako mu je to uspelo? Poglejte, kako je nekdo parkiral avto v parkirni hiši (FOTO)
Nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrla ženska, družina v črnem (FOTO)
Polnite telefon čez noč? Po teh informacijah boste takoj prenehali
V Srbiji aretirali slovenskega državljana, Dačić oster: »Toliko o tem, da ni vpliva tujih dejavnikov« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.