Tragičen razlog: zato otroka Andreja Agassija in Steffi Graf ne igrata tenisa

Steffi Graf in Andre Agassi sta dve teniški legendi z izjemnima karierama.

A kot športnika in kasneje, kot starša sta se vedno trudila zasebno življenje držati stran od radovednih pogledov, sploh sta pred javnostjo skrbno varovala svoja otroka.

Par ima sina Jadena Gilberta Agassija in hčerko Jaz Elle Agassi. Oba sta že dopolnila dvajset let in se začela samostojno pojavljati v medijih. Mama in oče ju ne moreta več skrivati.

Sam Agassi ni imel lepega otroštva in mladosti, saj je doživljal velike pritiske zaradi pričakovanj njegovega očeta, ki je želel, da bi čim prej ustvari kariero in izkoristi športni talent, ki mu je bil dan.

V svoji avtobiografiji Open se je nekdanji tenisač spomnil, kako strog je bil oče in kako je želel, da bi njegov sin postal profesionalni športnik.

»Moj oče je vedno kričal,« je napisal. »Bolj, bolj. Udari prej. Do vraga, Andre, udari prej. Približaj se žogi, približaj se žogi,« je kričal.

Steffi in Andre sta kasneje, ko sta postala starša, izbrala povsem drugačen pristop.

»Nikoli nisva hotela, da bi igrala tenis, izbrala sta druge stvari,« je nekoč izjavila znana nemška teniška igralka.

V intervjuju za USA Today leta 2024 je Agassi zelo jasno povedal, kaj meni o vzgoji otrok.

»Ideja, da starš ceni otroka po njegovih dosežkih, vodi v tragedijo,« je dejal, ko je spregovoril o svojem odnosu z očetom, ki ga je imel rad toliko, kolikor so bili veliki njegovi dosežki.

Zato je svojima otrokoma nudil - in še vedno nudi - le brezpogojno ljubezen.

Jaden Gilbert Agassi

Andre in Steffi sta svojega prvega sina, Jadena Gilberta Agassija, dobila 26. oktobra 2001. Odraščal je v Las Vegasu, daleč od oči javnosti, vendar nikoli daleč od staršev.

V enem intervjuju je Andre razkril, da mu je najljubši spomin na sinovo otroštvo ogrlica iz perlic, ki mu naredil deček.

»Ko je imel štiri leta, me je prosil, da mu pomagam. Rekel mi je: Hočem narediti to. Hočem napisati – očka je zakon. Nikoli je nisem snel, ampak se je strgala in zdaj jo popravljamo,« se je spomnil Agassi.

Kot pravi, je Jaden postopoma začel razumeti, da sta njegova starša znana.

»Otroci najprej preidejo skozi fazo, ko jim ni jasno, zakaj ljudje k nekomu pristopajo. Skozi čas začnejo razumeti, zakaj je temu tako,« je leta 2024 povedal za People.

Sin dveh teniških legend si želi postati profesionalni športnik – vendar ne na igriščih, kjer sta se proslavila njegova starša. Pritisk bi bil prevelik, primerjanje neizogibno, rezultatov očeta in matere nikoli ne bi dosegel.

Zato se je fant našel bejzbolu. Leta 2019 je podpisal pogodbo z Univerzo Južne Kalifornije. V letu 2023 je v svoji prvi sezoni igral na 13 tekmah, od tega jih je devet začel kot metalec.

»Ko sem bil star šest let, sem začel igrati bejzbol. Bejzbol mi je bil v srcu od prvega dne,« je povedal Agassi mlajši za Daily Mail.

Jaz Elle Agassi

Hči slavnega teniškega para se je rodila 3. oktobra 2003.

Tako kot njen brat je odraščala v Las Vegasu, vendar živi bolj umirjeno življenje. V svoji knjigi je Andre razkril, da sta on in Steffi po njenem rojstvu sklenila, da tudi ona, kot tudi Jaden, ne bo igrala tenisa. Če tega seveda ne bi izrecno želela.

»To je čuden šport,« je za Fox Sports dejal nekdanji najboljši teniški igralec in dobitnik osmih grand slam naslovov.

»Za nas je najpomembnejše, da vzgajamo otroke tako, da smo del njihovega življenja, ne pa da nenehno usmerjamo in nadzorujemo njihovo življenje,« je dodal.

Jaz se ukvarja s plesom in jahanjem. Iz objav v zgodbah na njenem instagramu je mogoče videti, da uživa v naravi in aktivnosti, kot je deskanje na snegu in druženje z živalmi na kmetiji, piše Žena.rs.