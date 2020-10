Tragedija brez primere: po smrti bivše živi z njeno sestro

Sestra pokojne igralkein njen bivši možsta zdaj pod isto streho. Manekenko Nickaylo in Ryana so paparaci po utonitvi Naye v jezeru večkrat opazili skupaj in začeli namigovati, da se med njima nekaj plete. Na to se je odzvala Nickayla, ki je na instagramu zapisala, da so v teh temnih časih zanjo prioriteta prijatelji in družina ter da je najpomembnejše, da nudi oporo nečaku. »Ne skrbi me, kako je vse skupaj videti, saj nihče ne more vedeti, kakšno agonijo preživljamo.« Pravi, da se je v tem času naučila, kako pomembno je sočutje, da ne obsoja drugih in da ni nič samoumevno. Ob Nayini smrti je napisala, da ni besed, s katerimi bi bilo mogoče izraziti, kako jo ima rada. »Najina vez je nezlomljiva. Čeprav sva si popolnoma različni, sva hkrati enaki. Ti si jin mojemu jangu. Nikoli si nisem mislila, da te bom izgubila.«Nickayla in Ryan naj bi se skupaj preselila v trisobno hišo in tam skupaj skrbela za nečaka, ki je prejšnji teden dopolnil pet let. Pri vzgoji naj bi jima pomagala tudi Ryanova starša.Na vse skupaj se je odzval tudi Ryan, ki je v videu na instagramu povedal, da vse od julija ni prebiral novic in da ne more verjeti, kaj se dogaja. Razkril je, da ne razume, kako lahko nekdo, ki nič ne ve o njihovi družini, komentira način, kako se družina spopada s tragedijo. Povedal, je da mu povsem neznani ljudje pošiljajo sporočila in želijo smrt. »Izgubil sem več kot 10 kilogramov, ne spim, ko se zbudim, sem žalosten, žalosten sem vse dneve ... Strmim v strop in razmišljam o tem, kako srečen sem lahko, da še imam mamo, in tako zelo hudo mi je, ker je moj sin ne bo imel. Ne vem, zakaj in s čim si je to zaslužil.« Opisal je, kako hudo je bilo tistih pet dni, ko so Nayo iskali v jezeru. »Bil je priča nočni mori in zavedal se je, da tudi če jo najdejo, ne bo prišla domov.«