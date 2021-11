Pevka jo toži, ker ji je preveč podobna

Če ne moreš videti svojega glasbenega idola v živo, je koncert tribute skupine druga najboljša stvar. A težava lahko nastopi, če je izvajalec, ki posnema glasbo svojega vzornika, slednjemu preveč podoben.

O tem priča nedavna tožba Tine Turner, ki je v sodno klop zvlekla Dorotheo Coco Fletcher, osrednjo zvezdnico tribute šova Simply The Best, ker ji je ta, čeprav je kakšnega pol stoletja mlajša, preveč podobna. Skoraj kot jajce jajcu, zato bi oboževalci lahko zmotno mislili, da so prišli poslušat in gledat resnično Tino.

Coco je zvezdničino pozornost prvič vzbudila lani, ko so v obtok prišli plakati za nastop, na katerih je Tina še sama mislila, da gleda v fotografijo same sebe. Legendarna rockerska babica tedaj ni pomišljala niti za hip in je bavarsko podjetje Cofo Entertainment, ki stoji za nastopom (pa tudi za vrsto drugih tribute skupin), nemudoma udarila s tožbo. In zmagala. Zaradi prevelike podobnosti, ki bi lahko zavajala, so morali plakate spremeniti.

Kar pa Turnerjeve ni povsem zadovoljilo, njeni odvetniki so vložili novo tožbo, češ da pod pretvezo svobodnega umetniškega izraza na račun Tininega imena kujejo dobiček. »Ona mora biti tista, ki odloči, kdaj in kako se njeno ime in videz uporabita v tržne namene,« je izpostavil pevkin odvetnik.

O tožbi presoja nemško zvezno sodišče, razsodbo pa pričakujejo februarja 2022.

Na drugi strani pa Brunhilde Ackermann, zagovornica Coco in podjetja Cofo Entertainment, zatrjuje, da oboževalci pričakujejo od tribute skupin, da so videti in zvenijo čim bolj kot original. »Le kronično neumna in povsem površinska oseba bi zamenjala oba,« je bila ostra, pozabila pa ni niti izpostaviti, da bi razsodba v Tinin prid lahko korenito spremenila, morda celo uničila sicer nadvse donosno vejo glasbene industrije.