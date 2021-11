Tony Cetinski se je odločil za estetski poseg in razkril, kaj točno bo popravil

Priljubljeni hrvaški pevec Tony Cetinski se je na svojem profilu na instagramu pohvalil, da se je odločil za estetski poseg, natančneje za presaditev las. Objavil je fotografijo, na kateri pozira pred posegom, in pojasnil, zakaj se je odločil za to potezo. »Že dolgo časa imam željo, da bi šel na presaditev las, in vesel sem, da mi ni bilo treba potovati iz lepe naše. Iskreno se veselim rezultatov!« je zapisal pod objavo.

»Srečno, idol Tony, pametno si to naredil, komaj čakam, da vidim rezultate«, »Vsaka čast za to, kralj, bodi vedno tako nasmejan in vesel«, »Ni potrebe po tem! Če je glava lepa, in je lepa, je lahko brez las«, »Ne predstavljam si te z lasmi, a če je to tvoja želja, potem popolna podpora«, »Če te to osrečuje, O. K.,« pa so mu sporočili oboževalci.