Hrvaški pevec padel na odru, kamere so vse posnele (VIDEO)

Tony Cetinski se je oglasil na Instagramu, potem ko je v Beogradu med izvajanjem pesmi Let Me Take You padel na odru. V nekem trenutku je občinstvu pustil petje refrena, nato pa razširil roke in padel po tleh. Kolegi z odra so mu pritekli na pomoč, zato je kmalu vstal in nadaljeval s petjem.

Cetinski je objavil posnetek s koncerta in se pošalil na svoj račun, dogajanje pa pojasnil v opisu.

»Hotel sem se vreči med občinstvo, koreografije mi niti ne gredo od rok. A kljub temu sem nadaljeval s petjem, kot da se ni nič zgodilo,« je zapisal in dodal: »Če želite videti, kako se še poje in pleše v Areni, nas spremljajte še naprej. Se vidimo na moj rojstni dan v Areni Zagreb, 31. maja 2024.«