Tony Cetinski debitiral na filmskem platnu

​Tony Cetinski celo po desetletjih na sceni najde nove izzive in stvari, ki si jih želi poskusiti, zdaj je denimo debitiral v igralski vlogi v filmu Mileta Ostovića Taxi ljubav. »Sodelovanje s Tonyjem je bila zame osebna in profesionalna izpolnitev. Njegova emotivna interpretacija skladbe Ti si ta filmu daje dodatno dimenzijo posebne vrste, ki se je ne more zrežirati, ampak se preprosto začuti. Tony ima v filmu sicer manjšo vlogo, a je vanjo vnesel avtentičnost in toplino, ki idealno spremlja zgodbo. Ponosen sem na to sodelovanje in prepričan, da bo občinstvo to prepoznalo,« je dejal Ostović.

Cetinski je v filmu odpel tudi naslovno skladbo, poleg nje pa še dve drugi, Tvoje tijelo in balado Ja ne znam nikog boljeg od tebe. V središču pozornosti je seveda Ti si ta. Glasbo je ustvaril Alan Hržica, tekst sta napisala Cetinski in Mihael Blum. »Ta skladba je zame posebna, ker je zmes filma, čustev in resničnega življenja, je pravzaprav zgodba o vsakem izmed nas. Ko sem jo slišal v kontekstu filma, sem takoj začutil močno povezanost. Glasba ima moč, da pogosto pove tisto, česar včasih ne morejo besede v celoti. Ta pesem to dela popolno; prinaša toplino, nostalgijo in vero v ljubezen, ki pride takrat, ko najmanj pričakujemo. Verjamem, da se bodo v tekstu prepoznali mnogi,« je povedal Cetinski.

V filmu FOTO: Fds

Shujšal za 20 kilogramov

V glavni vlogi vojnega veterana, ki dela kot taksist, igra Ljubomir Kerekeš, nastopajo še Filip Juričić, Tarik Filipović, Kristijan Ugrina in Goran Grčić. Snemali so v Zagrebu, Zaprešiću in na Malem Lošinju, premiera bo v začetku septembra, naslovna skladba pa je že na YouTube kanalu Tonyja Cetinskega.

Pevec je presenetil oboževalce z videzom na nedavnem koncertu v Novigradu, saj je shujšal za 20 kilogramov. Spremenil je prehrano, hujšala sta skupaj z ženo. Par je bil pred kratkim tudi dobrodelen, in sicer sta kot prostovoljca aktivista v opatijskem samostanu pomagala pri kuhanju, pomivanju posode in drugih opravilih.