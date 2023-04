Tonskega mojstra spravil v bolnišnico

Od tragedije med koncertom Travisa Scotta na festivalu Astroworld, ko je novembra 2021 v stampedu umrlo 10 ljudi, še okoli 125 pa je bilo poškodovanih, se je ameriški raper bolj ali manj uspešno izogibal škandalom. Svoj srboriti temperament je držal na vajetih, a očitno so te sredi tega tedna popustile, saj se je s pestmi spravil nad tonskega mojstra v newyorškem nočnem klubu. Razlog? Zvočni strokovnjak je hotel za nekaj trenutkov nekoliko zmanjšati glasnost, da bi lahko izboljšal kakovost zvoka. Tonski mojster je pristal v bolnišnici, Travis pa je odletel na drugo stran ZDA, kjer ga danes čaka nastop na losangeleškem hiphoparskem festivalu Rolling Loud. A njegovi odvetniki se dogovarjajo z newyorško policijo o zvezdnikovi vrnitvi na kraj napada, da razčistijo s tem »nesporazumom«.

V mesto, ki nikoli ne spi, sta ga pripeljala zabava in delo. V bleščeči nočni klub namreč ni prišel le veseljačit, pač pa se je na odru pridružil Donu Toliverju, ki v klubu Nebula vsak teden skrbi za glasbeno popestritev. A še preden bi dvojica začela navduševati množico, je nekaj v Travisu začelo vreti. Kot bi iskal prepir, so povedali navzoči.

Raper ne zna krotiti svojega divjega temperamenta. FOTO: Seth Browarnik/startraksphoto.co

Klubskega didžeja, ki je opazil, da zvok ni najboljši in je na pomoč poklical tonskega mojstra, naj bi odrival in mu grozil. Ko je opazil, da njegovo neprimerno vedenje snema eden izmed obiskovalcev, je temu srdito iz rok zbil mobilnik. A to je bil šele začetek. »Želimo le poskrbeti, da bodo ljudje lahko uživali v najboljšem možnem zvoku. Oboževalci želijo narediti nekaj fotografij, vi pa jim iz rok pulite telefone in jih mečete na tla. To so ljudje, ki vas spoštujejo. Umirite se,« je tonski mojster poskusil umiriti zvezdnika, a se je uštel. V odgovor je razkačenega glasbenika dobil le iztegnjeni sredinec. »Hotel sem umakniti monitor, da bi mu lahko razložil, da želimo zvok izboljšati za njegov nastop. A je stekel okoli mešalne mize in me napadel,« je povedal Mark. Travis ga je s pestjo treščil naravnost v obraz, poleg tega so napadenemu grozili še zvezdnikovi telesni stražarji. Tonski mojster, z 52 leti dobri dve desetletji starejši od svojega slavnega napadalca, je pristal v bolnišnici. »Poškodovan imam vrat, v roki pa čutim, kot bi mi zabadali igle,« je dejal.

Marku so glasbenikovi osebni stražarji menda grozili s smrtjo.

Skupila jo je tudi oprema, Scott naj bi med izbruhom jeze razbil monitor in zvočnike ter naredil za okoli 10.000 evrov škode. »Šlo je za nesporazum, ki so ga razrešili v nekaj minutah. Nastop je bil izvrsten. Smrdi mi po želji nekoga, da se okoristi,« je precej drugačno različico večera predstavil raperjev predstavnik in dodal, da Travisova ekipa sodeluje z newyorškimi predstavniki zakona. Zvezdnikov odvetnikje prepričan, da bo opral varovančevo dobro ime. »Jasno je, da je šlo za nesporazum, ki so ga napačne informacije in želja po čim več klikih na internetu napihnile.«

Zaradi smrti in poškodb na festivalu Astorworld, ki ga je financiral Travis, nad slednjim visi več odškodninskih tožb.

Pred enim letom je rodila že Travisovega drugega otroka, sina Aira. FOTO: osebni arhiv

Travis Scott je očeh dveh otrok iz razmerja s. Njuna romanca je že od začetka zaznamovana z razhodi in spravami. Nazadnje sta bila skupaj med božičnimi prazniki, a sta januarja zakorakala po ločenih poteh. Menda prav zaradi njegovega vzkipljivega značaja.