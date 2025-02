Tom Hanks razjezil Trumpove podpornike: »Prikazujejo nas kot rasistične kmete«

Legendarni igralec Tom Hanks je s svojim nastopom v posebni epizodi Saturday Night Live (SNL), posvečeni 50. obletnici oddaje, razjezil številne podpornike Donalda Trumpa.

V skeču je upodobil lik Douga – možakarja v rdeči kapi z napisom Make America Great Again (slogan Trumpove kampanje) – ki je nastopil v parodiji igre Black Jeopardy. V določenem trenutku mu je voditelj skeča Kenan Thompson, ki je Afroameričan, ponudil roko v pozdrav, a Doug je sprva zavrnil rokovanje. Ko se je le odločil sprejeti gesto, je dodal: »Ne maram tega, počakaj, počakaj, morda bom ustvaril svojo oddajo in jo poimenoval White Jeopardy.«

Ogorčenje na družbenih omrežjih

Skeč je sprožil številne odzive na družbenih omrežjih, kjer so mnogi Trumpovi podporniki kritizirali Hanksa in SNL.

Eden od uporabnikov Twitterja je zapisal: »Tom Hanks je prišel v SNL in se oblekel kot propalica, ki se norčuje iz milijonov Trumpovih podpornikov, jih prikazuje kot neumne, rasistične kmete.«

Bivši svetovalec Roberta F. Kennedyja Jr., Link Lauren, je dodal: »Tom Hanks je v SNL nosil MAGA kapo in igral skeč, v katerem se noče rokovati s temnopoltim moškim. In potem se ta oddaja čudi, zakaj so jim padle gledanosti? Trump je zmagal. Ta iztrošen kliše, da so republikanci rasisti, je preprosto ogaben.«

Številni gledalci so v svojih komentarjih izrazili nezadovoljstvo nad prikazom Trumpovih volivcev: »Nihče v občinstvu se ni smejal, ko je Tom Hanks igral rasističnega Trumpovega podpornika, ki se noče rokovati s temnopoltim.« Drugi so dodali: »To me jezi.«

SNL pod plazom kritik

Oddaja Saturday Night Live, ki je v preteklosti že večkrat satirično upodabljala Trumpa in njegove privržence, se je znova znašla v središču političnih polemik. Medtem ko nekateri Hanksov nastop vidijo kot kritiko rasizma, ga drugi označujejo za posmeh navadnim Američanom, ki podpirajo novega predsednika.

Vprašanje je, ali bo SNL zaradi padanja gledanosti in kritik konservativne javnosti prilagodil svoj humor ali pa bo nadaljeval s svojim značilnim politično obarvanim satiričnim pristopom.