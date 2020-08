Tom Hanks in Rita Wilson sta postala Grka

Slavna zakonca sta se v prvem valu epidemije okužila z nevarnim virusom, a sta bolezen premagala.

Nova potna lista sta proslavila v družbi grškega predsednika vlade in njegove žene. FOTO: osebni arhiv

Slavje hollywoodskih zakoncev z grškim premierjem in njegovo ženo je hitro razburkalo vode, saj sta se slednja z Antiparosa, kjer sta nazdravila s filmskima veljakoma, odpravila nazaj na celino z vojaškim helikopterjem. Ob čemer so vanju priletele bodice vladne opozicije, da državni vojaški helikopter izrabljata kot zasebni taksi. Na kar se je predstavnik vlade odzval, da je premier z ženo odletel na pomemeben kulturni dogodek in tako opravljal svoje dolžnosti, da pa sta na Paros, od koder sta nadaljevala pot na Antiparos, odletela s komercialnim poletom.

Rodila sta se sicer v Ameriki in tam tudi ustvarila cvetoči karieri, pa vendar delček srca hollywoodskega megaparainže dolgo pripada Grčiji. »Grčija je zatočišče. Bil sem po svetu, na nekaterih najlepših kotičkih, a nobeden ne preseže Grčije. Tukajšnja zemlja, nebo, voda so dobri za dušo, Grčija je zdravilna,« je dvakratni oskarjevec na letošnji podelitvi zlatih globusov opeval lepote države, ki ga je povsem očarala. Njegovo Rito pa z Grčijo povezujejo tudi korenine. Zvezdničina mamaje bila namreč Grkinja, očepa Bolgar, rojen v grškem kraju Oraiu.»Čeprav moje ime ni prav nič grško, sem v duši in po srcu Grkinja. Med odraščanjem sem poslušala materine pripovedi o družini, prijateljih in domu, pozneje sem obiskala rojstni mesti mame in očeta ter globoko v sebi razumem, čemu sta Grčijo ljubila in čemu je bila zanju vedno njun pravi dom, čeprav sta jo že davno zaradi vojne zapustila,« je igralka razkrila svoje družinsko drevo.Glede na njuno ljubezen do te sredozemske države zatorej ni čudno, da sta filmska veljaka z zadovoljstvom, ponosom in hvaležnostjo že lani sprejela naziv častnih državljanov Grčije, zdaj pa so Tom, Rita in njuni otroci še uradno postali tudi državljani Grčije. »Rita in Tom sta ponosna grška državljana!« je razkril grški premier, ki je v čast temu dogodku z ženoodletel na grški otok Antiparos, kjer sta te dni hollywoodska zakonca, novopečena Grka, pred fotografskim objektivom ponosno pomahala z novima potnima listoma.Že desetletja ju vleče v Grčijo, bodisi zasebno bodisi poslovno. Skorajda ni poletja, da si ne bi privoščila skoka v grško morje, zato je bilo verjetno edino logično, da si na katerem izmed otočkov zgradita svoj počitniški dom. Denar za zvezdnika seveda ni ovira. Njun prvi grški dom je zrasel že leta 2004 na otoku Antiparos, ki ga obliva Egejsko morje, predlani pa sta si na otoku Patmos kupila še enega. V zibelko evropske civilizacije ju vodijo tudi filmski projekti, med drugim sta kot producenta sodelovala pri uspešnici Moja debela grška poroka leta 2002 in njenem nadaljevanju pred štirimi leti, kot producenta sta sodelovala tudi pri muzikalu Mamma mia!, v glavnem posnetem na grškem otoku Skopelos.Čeprav se grški notranji ministerdobro zaveda, da sta zakonca Hanks precej pripomogla k podobi države, je bilo njuno ozaveščanje o požarih, ki so predlani pustošili blizu Aten in terjali več kot 100 življenj, tisto, ki je dokončno nagnilo tehtnico. »Tom Hanks je pokazal resnično zanimanje za ljudi, ki so jih prizadeli požari, o tem pa je ozaveščal tudi svetovne medije,« je lani dejal Theodorikakos, ko so Hanks in družina decembra 2019 zaradi izjemnega služenja Grčiji postali njeni častni državljani. »Leto 2020 začenjamo kot častni državljani Grčije! Srečno novo leto! Kronia pola!« je na silvestrovo nazdravil oskarjevec. To pa je bila tudi osnova, na kateri so zdaj postali še uradni, polnovredni državljani z grškimi potnimi listi.