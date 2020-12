Tom Cruise povsem znorel zaradi ravnanja ekipe

Ameriški zvezdnikje na snemanju novega filma Misija: nemogoče povsem znorel, ker se nekateri niso držali pravil za zajezitev širjenja koronavirusa. Kot je pisal The Sun, se je razjezil nad dvema članoma ekipe, ki sta preblizu skupaj zrla v ekran. »Če vaju še enkrat vidim, bosta odpuščena.«Potem pa je v javnost pricurljal avdioposnetek: »Mi smo zlati standard. V Holywoodu snemajo filme zaradi nas. Ker verjamejo v nas in ker vedo, kaj delamo. Vsako noč sem na telefonu s studiem, zavarovalnicami, producenti, ki nas uporabljajo, da lahko tudi oni snemajo. Ustvarjamo na tisoče delovnih mest, vi kur**** sinovi. Nikoli več ne želim videti tega,« je norel Tom.Cruise je bil zelo strog zaradi ukrepov zaradi koronavirusa na snemanju v Veliki Britaniji. Njegova ekipa naj bi bila povsem varna. Oktobra, na snemanju v Italiji, je namreč 12 članov ekipe imeli pozitiven test na novi koronavirus. Po dveh tednih premora so se vrnili na snemanje v Veliko Britanijo.»Vaša dejanja jim ne bodo prinesla hrane na mizo, zaradi vas ne bodo mogli plačati študija svojim otrokom. To je misel, s katero grem vsako noč spat! Se opravičujem, vseeno mi je za vaša opravičila. Povedal sem vam svoje in hočem, da to tudi počnete. Če pa ne boste, vas ne bo več tu! Ne bomo ustavili snemanja tega filma! Smo razumeli?! Če to vidim še enkrat, vas ne bo več. Torej, drug drugega boste odpuščali, če boste to delali,« je še dejal ekipi.Celotni posnetek lahko poslušate tukaj