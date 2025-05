Tom Cruise kot bankomat: toliko je plačal, da je prispelo njegovo dekle

Hollywoodska legenda 62-letni Tom Cruise je znova v središču pozornosti. A tokrat ne zaradi igralskih dosežkov, temveč zaradi razkošnih romantičnih gest.

Igralec namreč srečno zaljubljen v 37-letno igralko kubansko-španskega rodu Ano de Armas, s katero sta pred kratkim potrdila razmerje.

Po poročanju britanskega tabloida The Sun naj bi Cruise za prevoz Ane do londonskega letališča Heathrow in njeno posebno nastanitev porabil skoraj 10.600 evrov.

Od tega 5.700 evrov za let z njegovim zasebnim helikopterjem, vrednim več kot milijon funtov, dodatnih 4.500 evrov pa je plačal za Windsor Suite, luksuzni VIP salon na letališču Heathrow, ki namenjen najbogatejšim in najbolj znanim potnikom, kot so zvezdniki, člani kraljevih družin, politiki in drugi visoki gostje.

Tako je Ani pred vrnitvijo iz Londona v New York privoščil poseben tretma.

Vir blizu para je za The Sun povedal:

»Tom želi Ani pokazati, koliko mu pomeni in ne razmišlja o izdatkih. Je uglajeni gospod stare šole in želi, da bi se Ana počutila posebno.«

To ni prvič, da igralka uživa v razkošju, ki ji ga privošči Tom: par so pred kratkim opazili v njegovem helikopterju, s katerim sta nekaj dni pred njenim rojstnim dnevom skupaj prispela v London.

Na Otoku sta se kot par udeležila tudi praznovanja 50. rojstnega dne Davida Beckhama, kar še dodatno potrjuje resnost njune zveze.

Tudi poklicno sodelovanje?

Poleg zasebnega druženja so vzniknile govorice, da bi Tom rad Ano angažiral kot glavno igralko v svojem prihajajočem filmskem projektu.

Čeprav je trenutno zaposlen z novim delom franšize Misija nemogoče ter projekti Judy in Pressure, naj bi načrtoval še en film, kjer si kot soigralko želi prav Ano.

Po besedah vira Cruise izbranko vidi kot eno najboljših igralk današnjega časa.