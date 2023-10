To so zvezdniki, ki otrokom ne nameravajo zapustiti milijonov

Običajni smrtniki pogosto zavidamo slavnim in bogatim, zlasti pa njihovemu podmladku, ki bo nekega dne užival sadove dela staršev. Tako vsaj mislimo, a zvezdniki ter drugi milijonarji in milijarderji se vedno pogosteje odločajo, da otrokom ne bodo zapustili prav ničesar.

Zadnji med njimi, ki se je tako odločil, je rockovska legenda Mick Jagger, ki je v intervjuju za Wall Street Journal med drugim dejal, da njegovi otroci »ne potrebujejo 500 milijonov dolarjev, da bi dobro živeli«, zato bo premoženje raje zapustil kateri od dobrodelnih organizacij, ki so mu pri srcu. Kot še pravi 80-letni frontman Rolling Stonesov, so ali pa bodo v prihodnje njegovi otroci – ima jih osem, stari pa so od šest do 52 let – povsem sposobni delati in sami zaslužiti svoj denar, dokler je še živ, pa bi rad v milijonih, ki jih je zaslužil v desetletjih z omenjeno skupino, najprej užival sam.

Upam, da bo sinova to, kar imata zdaj, motiviralo, da bosta trdo delala in si takšno življenje nekega dne ustvarila sama.

Dobrodelni nameni

Otrokoma ne nameravata ničesar zapustiti niti igralca Mila Kunis in Ashton Kutcher. Wyatt in Dimitri nimata niti skrbniškega sklada, kar je med otroki premožnih staršev sicer precej običajno. »Na koncu bova vse, kar bo ostalo, podarila v dobrodelne namene. Upam, da bo sinova to, kar imata zdaj, motiviralo, da bosta trdo delala in si takšno življenje nekega dne ustvarila tudi sama,« pravi Kutcher.

Mila Kunis in Ashton Kutcher bosta denar podarila. FOTO: Aude Guerrucci, Reuters

Da jima v življenju uspe zaradi lastnega dela in truda, otrokoma želi tudi igralec Jackie Chan, ki je v avtobiografiji zapisal: »Če je Jaycee dovolj sposoben, da mu uspe in zasluži svoj denar, naj to tudi stori. A če ni sposoben, niti mojega ne bo zapravljal. V tem primeru se bo moral prilagoditi in navaditi na drugačen standard.«

Niti svetovno znani chef Gordon Ramsay svojih milijonov ne želi deliti s svojimi petimi otroki; ker je svoj imperij zgradil sam, želi enako svojim otrokom. »Ne bom jim zapustil denarja, a tega ne mislim iz zlobe, obožujem svoje otroke. Zato jih nočem razvaditi, s tem jim ne bi naredil nobene usluge, morajo se naučiti poskrbeti zase. Finančno sem jim pripravljen pomagati le toliko, da jim plačam 25 odstotkov pologa, ko bodo kupovali svoje stanovanje,« pravi Ramsay.