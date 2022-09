To so fotografije, ki dajejo upanje Otočanom: je smrt kraljice združila odtujena brata? (FOTO)

Na Otoku se danes nadaljujejo priprave na slovo od kraljice Elizabete II. Buckinghamska palača, pred katero se zgrinjajo množice ljudi, je že potrdila, da bo pogreb potekal prihodnji ponedeljek, 19. septembra. Udeležili se ga bodo številni visoki predstavniki, tudi predsednik ZDA Joe Biden in predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Še preden bodo kraljičini posmrtni ostanki prispeli v London, pa bodo v ponedeljek njeno krsto peljali po škotskem Edinburgu, po ulici Royal Mile do katedrale sv. Giles, kjer bo tudi potekalo bogoslužje. V London bo njena krsta prepeljana v torek.

Princ Harry z Meghan in princ William s Catherine. FOTO: Pool Reuters

Žalujoči Otočani pred Buckinghamsko palačo polagajo cvetje in se s posvetili poslavljajo od ljubljene kraljice. Ganljive prizore sta si v soboto ogledala tudi kraljičina vnuka, princa William in Harry z ženama. William in Catherine ter Harry in Meghan so pozdravili zbrano množico.

Otočani, ki so zadnjič videli brata skupaj v javnosti aprila lani, ko so pokopali princa Filipa, so bili v teh trenutkih žalosti navdušeni, da sta William in Harry spet skupaj. Prizor jim je dal upanje, da bosta brata pustila za seboj vse zamere in se v žalosti znova povezala. Množica je vse štiri navdušeno pozdravljala. Številnim so segli v roko in z njimi izmenjali nekaj besed.