To si je Lindsey Vonn privoščila za svoj 36. rojstni dan

Ameriška smućarska zvezdnicaočitno prav nič ne pogreša zime in tekmovanj. Te dni, ko se je za alpske smučarke že začela nova sezona svetovnega pokala v Söldnu, se je sama raje podala v tople kraje.Na instagramu je s svojimi sledilci delila vroče fotografije v kopalkah, z zaročencemsta se namreč podala na Bahame in tam proslavila njen 36. rojstni dan.»Včasih, ko se ozrem, ne morem verjeti, kako daleč sem prišla. Kdo bi si mislil, da me bodo smučanje in številne operacije pripeljale sem. Hvaležna sem za vse, kar imam: mojo ljubezen, družino in prijatelje. Ne pozabite ceniti življenja, saj je kratko!« je zapisala najboljša smučarka v zgodovini, ki se je na Bahamih tudi potapljala in plavala z morskimi psi.