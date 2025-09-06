To se je po prekinitvi zveze s Kate dogajalo s princem Williamom

Princ William in Kate Middleton sta skupaj že skoraj 25 let, in čeprav obstajajo različne nepotrjene teorije o morebitnih težavah v njunem zakonu, vse kaže na stabilno zvezo, kjer so glavna prioriteta njuni trije otroci in družina.

Vendar je znano, da sta imela leta 2007 krizo: po zaključku študija na univerzi St. Andrews na Škotskem, kjer sta se tudi spoznala, sta se za nekaj mesecev razšla, piše Glora.hr.

Ena izmed zgodb, ki je krožila po britanskih medijih, pravi, da je William s Kate prekinil kar po telefonu in nato z zmagoslavnim vzklikom dejal: »Svoboden sem!«

A nekdanji kraljevski butler ima povsem drugačno videnje tega dogodka.

Grant Harrold, ki je v kraljevi hiši začel služiti dan po smrti princese Diane 31. avgusta 1997 in z delom tam končal 18 dni po poroki Williama in Kate 29. aprila 2011, je bil prisoten tudi v času njunega razhoda.

Tedaj je služboval v podeželski rezidenci sedanjega kralja Karla, Highgrove.

V svoji novi knjigi Kraljevi butler, moje impresivno življenje v službi kraljevih (The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service) piše, da je bila kljub prekinitvi zveze Kate vedno tista prava.

V ekskluzivnem intervjuju za InStyle je povedal, da je William med razhodom postal zelo tih.

»Zelo se je umaknil. Postal je nekoliko zadržan. Ni ga bilo veliko videti. Nisem ga nič vprašal, nič nisem rekel. Samo vedel sem, da ni bil povsem svoj. Vedel sem, da to ni on,« je povedal avtor.

Sedanjo valižansko princeso je opisal kot čudovito, veselo in zelo družabno.

»Zanimivo je, da ljudje mislijo, da je sramežljiva,« pravi Harrold. »V resnici sploh ni.«

Kate se ni obnašala naduto, ampak je z njim govorila o tem, kako je potekal njegov teden in kaj se je dogajalo, kar je zaključil z besedami:

»Vedno je bila čudovita.«