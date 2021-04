To pa je razlika: Maja v šovu izgubila 41 kilogramov, poglejte jo danes (FOTO)

Kandidatka pete sezono hrvaškega šova Život na vagije spregovorila o življenju po koncu snemanja. Maja je namreč v oddaji shujšala 41,4 kilograma, pred šovom je tehtala kar 138,6 kilograma. Zdaj razkriva, ali še telovadi in kakšne so zdaj njene življenjske navade.»Treniram od tri- do šestkrat na teden, odvisno od volje in obveznosti. Seveda so dnevi, ko se mi ne da, poleg tega pa opravljam fizično zahtevno delo in to me zelo utrudi. Čez teden je urnik odvisen od tega, kdaj delam. Ko sem popoldne, najraje treniram pred službo, in ko sem zjutraj, po službi. Ko grem v trgovino z živili, prej vedno pomislim, kaj bom jedla, kaj moram kupiti, zgodi se tudi, da naročim, če ne prispem pravočasno. Zvečer pridem domov in preživim čas s psi,« je povedala za hrvaški RTL.»Seveda si lahko privoščim cheat day (dan, ko lahko je, kar se ji zahoče op. p.), običajno ob vikendih. Zdaj v moji prehrani ni 'pekarne', prej pa vsako jutro,« je dodala Maja, ki pravi, da se s številko na tehtnici ne obremenjuje. »Ne obremenjujem se s številko na tehtnici, ampak z vizualno sestavo telesa. Mislim, da je to veliko pomembneje,« je zaključila.