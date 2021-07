To pa je nerodno: največja hrvaška zvezda padla na rit (VIDEO)

Hrvaška zvezdaje nastopila na velikem koncertu v Vrnjački Banji. Tam jo je poslušalo več kot 20.000 ljudi, a nastop si bo pevka zapomnila po nesrečnem dogodku.Ko je skakala po odru, je spregledala del opreme in padla na hrbet. Seveda so ji hitro priskočili na pomoč in ji pomagali na noge, da je nadaljevala s koncertom.No, Severina je dogodek pospremila z nasmehom na licu in sporočila, da se je sicer malce udarila v hrbtenico, a da je bilo vredno.