To je ženska, ki jo je George Clooney ljubil pred Amal

Žal že pokojna Kelly Preston je bila skoraj 30 let poročena z Johnom Travolto. Igralko in manekenko je v 57. letu starosti premagal rak dojk. Pred tem se je dve leti v zasebnosti borila z boleznijo, za katero so vedeli le njeni najbližji. V zakonu z igralcem so se jima rodili trije otroci, žal je najstarejši sin Jedd leta 2009 tragično preminul na družinskih počitnicah na Bahamih. Star je bil 17 let.

