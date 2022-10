To je zdaj (po smrti Elizabete II.) edina še živeča evropska kraljica

Potem ko je v začetku septembra preminila britanska kraljica Elizabeta II., je danska kraljica Margareta II. postala edina ženska v Evropi, ki sedi na prestolu. Stara je 82 let in vlada že pol stoletja, vse o tedaj, ko je leta 1972 umrl njen oče kralj Frederik IX. Je prva ženska v svoji državi, ki je nasledila prestol. In sicer po zaslugi leta 1953 sprejetega akta o nasledstvu, ki je tudi ženskam omogočil prevzem vladavine, čeprav so bili moški še vedno v prednosti.

Se pa je leta 2009 to z novim aktom spremenilo, od tedaj so ženske glede nasledstva vladanja povsem enakovredne moškim. To pomeni, da prestol pripada najstarejšemu potomcu monarha ne glede na spol. Preberite več TUKAJ – na mična.si.