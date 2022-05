To je zapor, kjer bo zaprt Boris Becker: Nasilje, nadlegovanje ... (VIDEO)

»Gre za enega najbolj razvpitih zaporov v državi. Prva stvar, ki te preseneti, je ta prodorni hrup. Kričanje, udarjanje, lajanje, grožnje, smeh, prepiri, jok ... Kot da bi si nekdo naložil vse možne zvočne učinke in jih predvajal naenkrat. In vhod je videti kot po zadnji prenovi. Ta pa je bila leta 1895, ko je bil Oscar Wilde tam zaradi homoseksualnosti,« je za Daily Mail povedal nekdanji zapornik Chris Atkins.

Potem ko je bil 54-letni Boris Becker obsojen na dve leti in šest mesecev zapora, se je sodnica Deborah Taylor odločila, da bo polovico odslužil v Wandsworthu. Gre za prenapolnjen zapor s 1300 zaporniki in je star 170 let. Kot je odkril eden glavnih ljudi, Charlie Taylor, so zaporniki približno 22 ur zaprti v svojih celicah, sončno svetlobo pa vidijo le kratek čas. Velik problem je tudi nasilje, saj so obračuni med zaporniki pogosti. Stražarji so v letu 2021 uporabili silo 1295-krat. A Becker ima trenutno svojo celico, ki je, vsaj po nekaterih fotografijah, videti spodobna.

Pojavile so se celo pripombe, da bi po prikazanem moral biti tako rekoč 'v hotelu' z drugimi, a po poročanju britanskih medijev je le vprašanje časa, kdaj ga bodo preselili v celico s 'cimrom', kjer bo preživel leto in tri mesece. »Kaj bo počel ves dan? Kadijo in gledajo šov Cash in the Attic na televiziji. Za zaposlene se dan običajno začne ob 7.45, preostale dneve pa preživijo v celici. Izobraževalni blok se ne uporablja od marca 2020. Če bo Becker poslušen, mu morda dajo večjo celico. To je zelo nasilen zapor. Če se ne bo vmešaval v posle z mamili in v zaporniško politiko, bo v redu. Samo umakne naj se jim s poti. Šport zapornikom pomeni veliko in možno je, da ga bodo vsi tam videli kot heroja in prosili za avtogram.«

Becker je bil sicer spoznan za krivega prikritja več milijonov evrov vrednega premoženja, vključno z dvema pokaloma za zmago v Wimbledonu, s čimer se je želel izogniti plačilu davka.