To je všeč samskim: pleša Jasona Stathama premagala lase Davida Beckhama

Okusi so različni, o njih naj se tudi ne bi razpravljalo, pa vendar lahko rečemo, da je vsaj presenetljivo, če ne že malce ekscentrično, da so britanski samski in samske v raziskavi, ki je ugotavljala, kakšen je njihov idealni moški, za lastnika najbolj zaželenih las razglasili igralca Jasona Stathama. Njegova pleša v kombinaciji s pobrito glavo je ideal kar 53 odstotkom vprašanih, premagala pa je lase Davida Beckhama (zanj je glasovalo 28 odstotkov vprašanih), Harryja Stylesa (14 odstotkov), princa Williama (3 odstotki) in princa Harryja (2 odstotka). Rezultati raziskave, ki jo je izvedla aplikacija za zmenke Wisp, so prinesli še nekaj drugih zanimivih odkritij. Tako se je za lastnika najlepših oči denimo izkazal 60-letni novinar Piers Morgan, ki je zasedel prvo mesto z 41 odstotki glasov. Nos, ki ga imajo britanski samski za najbolj privlačnega, krasi obraz televizijskega zvezdnika Sama Thompsona. Moška usta, ki samske v Veliki Britaniji najbolj vabijo k poljubljanju, nosi teve voditelj Jamie Laing. Kar 60 odstotkov vprašanih je najbolj seksi telesce pripisalo boksarju Tommyju Furyju.

Najlepše telo med moškimi ima boksar Tommy Fury.

Ženska z najlepšimi lasmi je televizijska zvezdnica Molly-Mae Hague, ki je prepričala 45 odstotkov vprašanih, najbolj privlačne oči pa ima igralka Michelle Keegan. Teve zvezdnica Maye Jame se ponaša z najbolj zaželenim nosom med britanskimi samskimi, saj je prejela 33 odstotkov glasov in prepričljivo premagala drugouvrščeno Victorio Beckham s 26 odstotki glasov. Najlepša usta ima menda pevka Jesy Nelson (48 odstotkov glasov). Lastnica najbolj brhkega telesca je voditeljica Amanda Holden (38 odstotkov glasov).

Zakoncema Beckham se v nobeni kategoriji ni uspelo uvrstiti na prvo mesto. FOTO: Finnbarr Webster Via Reuters

In ker privlačnost niso le telesne značilnosti, so v anketi preverjali tudi glas, humor in obnašanje. Med moškimi so v teh kategorijah zmagali komik Richard Ayoade (56 odstotkov), televizijec Jeremy Clarkson (41 odstotkov) in nogometaš Gary Lineker (62 odstotkov), med ženskami pa televizijska zvezdnica Cat Deeley (39 odstotkov), komičarka Harriet Kemsley (45 odstotkov) in teve voditeljica Emma Willis (40 odstotkov).