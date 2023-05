To je vpogled v kronanje kralja Karla: osupljive fotografije razkrivajo polnočne vaje (FOTO)

V soboto, 6. maja, bodo okronali kralja Karla III. Prvi utrinki »testnega« kronanja so prišli danes v javnost, ko so sredi noči v središču Londona potekale vaje na sobotno kronanje, piše Daily Mail. Malo po polnoči je na stotine vojakov na konjih, mornarice in RAF je korakalo od Buckinghamske palače mimo Trafalgar Square in Downing Street do Westminstrske opatije.

FOTO: Henry Nicholls, Reuters

Številni vojaki so se opremili tudi z instrumenti - saksofoni, trobente, rogovi in ​​činele, toda igrali so le na bobne, dokler se po 3. uri zjutraj niso vrnili nazaj.

FOTO: Henry Nicholls, Reuters

Na desetine ljudi se je zbralo ob sprehajalni poti Birdcage Walk v Londonu, da bi opazovali, kako so pripadniki vojaškega pohoda zgodaj zjutraj paradirali mimo Buckinghamske palače proti Westminstrski opatiji. Ob poti, kjer bo potekala parada, so si nekateri postavili tudi šotore. Našteli so jih okoli petnajst.

FOTO: Henry Nicholls, Reuters

68-letni John Loughrey trdi, da je bil prva oseba, ki je devet dni pred kronanjem, torej 27. aprila, postavila svoj šotor. »Všeč mi je opazovati pripravo, vaje in čez ves dan srečavati ljudi. Veliko je turistov, ki pridejo in pravijo, da bi si želeli kaj takega imeti tudi v svoji državi.«

FOTO: Henry Nicholls, Reuters

Loughrey je pojasnil, da že 26 let kampira ob procesiji ob posebnih kraljevih dogodkih. Ob rojstvu princese Charlotte je kampiral kar en mesec. V tem času je našel tudi najboljši kraj za spremljanje kraljevih ceremonij.

FOTO: Henry Nicholls, Reuters

Približno 7000 pripadnikov oboroženih sil se bo iz Westminstrske opatije vrnilo v Buckinghamsko palačo, kjer bosta novopečena kralj in kraljica pozdravila množico.