To je umetnik, ki se je poročil z italijansko pornoigralko (FOTO)

Ameriški umetnik Jeff Koons je dopolnil 70 let. Njegova dela, med katerimi so velikanski pisani psi iz balonov, košarkarske žoge v akvarijih in porcelanasti kip leta 2009 preminulega Michaela Jacksona v naravni velikosti, so za nekatere visoka umetnost, za druge banalen kič. A ne glede na vse je z njimi zaslovel in tudi obogatel.

1991. se je poročil z italijansko pornoigralko Cicciolino.

Njegova skulptura zajca iz leta 1986, ki je bila leta 2019 na dražbi v New Yorku prodana za približno 91 milijonov dolarjev (danes bi bilo to 87,6 milijona evrov), velja za najdražje delo še živečega umetnika, prodano na dražbi. Približno meter visoko skulpturo iz nerjavečega jekla je navdihnila napihljiva otroška igrača. Leta 2013 pa je bil njegov balonasti pes na dražbi prodan za približno 58 milijonov dolarjev (56 milijonov evrov).

Za na luno

Od februarja lani je Koonsova umetnost celo na Luni. Serija 125 skulptur z naslovom Lunine faze, ki jo sestavlja 125 minilun iz nerjavečega jekla, je na Zemljin satelit poletela z modulom Nova-C, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Od februarja lani je njegova umetnost celo na Luni.

Skulpture s premerom približno 2,5 centimetra so poimenovane po pomembnih zgodovinskih osebnostih, med drugim po Aristotelu, Davidu Bowieju, Leonardu da Vinciju in Mahatmi Gandiju. Kot je povedal Koons, se serija Lunine faze ukvarja z »globalnimi prizadevanji človeštva onkraj Zemlje in v vesolju«.

Za duhovno rast

Za revijo Süddeutsche Zeitung Magazin je Koons nekoč dejal, da želi s svojo umetnostjo osrečiti ljudi. »Moja dela naj bi v ljudeh prebudila življenjsko energijo in samozavest ter jih spodbudila, da iz sebe izvlečejo najboljše in čim bolj intenzivno uživajo v življenju.« Kot pravi, želi spodbujati transcendenco in razsvetljenje: »Rad bi spodbudil duhovno rast ljudi in jim pomagal sprejeti njihovo lastno zgodovino.«

Koonsovega Zajca so leta 2019 prodali za neverjetnih 91 milijonov dolarjev. Foto: Singulart

Koonsov Balonasti pes je krasil tudi Benetke. Foto: Igor Modic

Jeff Koons s svojimi tulipani v New Yorku Foto: Jamie Mccarthy/AFP

Dejstvo, da številni kritiki njegova dela označujejo za kič, ga ne moti, pravi Koons. »Moja dela so antielitistična, namenjena množicam in demokratična. Ni prave ali napačne estetike. Kdor to trdi, si prisvaja avtoriteto, ki v umetnosti ne obstaja. Vsaka pot je veljavna, vsak okus je v redu,« zatrjuje umetnik.

Za v nebesa

Koons se je rodil leta 1955 v ameriški zvezni državi Pensilvanija, kjer je imel njegov oče trgovino s pohištvom. Študiral je umetnost v Baltimoru in Chicagu, nato pa se je preselil v New York. Že s prvimi deli – sesalniki in polirnimi stroji v vitrinah ter pozneje košarkarskimi žogami v akvarijih – je vzbudil pozornost.

Svoje spolno življenje je prenesel v umetnost. Foto: Toby Melville/Reuters

Danes je na desetine njegovih del na ogled v muzejih in javnih prostorih po vsem svetu. Med drugim je oblikoval avtomobile in naslovnico albuma Lady Gaga. Na začetku 90. let minulega stoletja se je na naslovnicah pojavil tudi zaradi svojega zasebnega življenja, ko se je poročil z italijansko pornoigralko madžarskega rodu Cicciolino, ki je bila tedaj poslanka italijanskega parlamenta. Njuno spolno življenje je v umetnost prestavil s kontroverznim delom – serijo Made in Heaven.