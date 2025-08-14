To je trenutek, ko je španska zvezdnica sredi koncerta odvrgla nedrček in pokazala vse (VIDEO)

Španska pop zvezdnica Paula Ribó (znana tudi kot Rigoberta Bandini) je med izvajanjem svojega evrovizijskega hita snela nedrček in pred občinstvom pokazala prsi. Njene plesalke so prav tako občinstvu pokazale gole prsi med izvajanjem pesmi Ay Mamá.

Pesem je bila kandidatka za zastopanje Španije na 66. izboru za Pesem Evrovizije, vendar je končala na drugem mestu za skladbo SloMo pevke Chanel. Kljub temu je Ay Mamá postala hit v domovini pevke, ko je decembra 2021 izšla kot singel.

Rigoberta, s pravim imenom Paula Ribó González, je pesem opisala kot »feministični krik«, ustvarjen kot »poklon materam in vsem ženskam«. V njej so verzi: »Ne vem, zakaj so naše joške tako strašne – brez njih ne bi bilo niti človeštva niti lepote«.

Zaradi tega katalonska pop zvezdnica ob koncu pesmi pogosto pokaže svoje prsi občinstvu.

Osupljiv prizor

Priljubljena pevka (35) je blestela na odru festivala Canarias People v Santa Cruzu na Tenerifih. »Na festival sem prišel zaradi glavnega nastopajočega Manuela Carrasca,« je za What’s The Jam povedal Freddy, prebivalec Santa Cruza. »Ko je Rigoberta Bandini snela nedrček, sem se odločil posneti ta nenavadni trenutek. Bil je osupljiv prizor.« Freddy je posnetek objavil na svojem TikToku, kjer je postal viralen s 4,8 milijona ogledov in tisoči komentarjev.

Rigoberta, ki ima 410.000 sledilcev na Instagramu, je pred kratkim pristala na naslovnicah, potem ko je navdušila občinstvo v Movistar Areni v Madridu.

Pevka je promovirala svoj najnovejši album Jesucrista Superstar. Več kot dve uri je zabavala občinstvo 15.000 ljudi, pri čemer je izvedla 25 pesmi, poroča Jutranji list.

