To je svojim otrokom zapustil princ Filip

V sefu več kot 30 oporok

Večino bo prejela kraljica. FOTO: Toby Melville/Reuters

Bogato naj bi obdaroval vse vnuke. FOTO: Gareth Fuller/Reuters

Princ Filipje umrl pred dobrimi petimi meseci, javnost pa, kot kaže, ne bo izvedela, kako je pred smrtjo razdelil svoje premoženje. V skladu s tradicijo, da bi ohranili dostojanstvo monarhije, so oporoko pokojnega namreč zapečatili za najmanj 90 let, je sklenil londonski sodnikVsebina tako ostaja znana samo najožji družini oziroma tistim, ki so deležni prinčevega premoženja. MacFarlane je v izjavi za javnost še poudaril, da sam vsebine ni videl niti je ne pozna, ve samo, kdo je bil izbran za izvršitelja oporoke, ki bo poskrbel, da se dosledno upoštevajo želje vojvode Edinburškega. Zapečatene oporoke so sicer v britanski monarhiji tradicija, ki izhaja iz leta 1910, tako se namreč preprečijo nepotrebne javne razprave in natolcevanja, predvsem pa pomaga ohraniti zasebnost kraljice in preostalih svojcev, je še poudaril pristojni sodnik. V sefu z zapečatenimi oporokami predstavnikov britanskega dvora je tako trenutno več kot 30 ovojnic, nazadnje sta tja romali oporoki princesein kraljice matere, ki je umrla le sedem tednov za hčerko, leta 2002.Filip je umrl 9. aprila 2021 v Windsorskem dvorcu, star je bil 99 let. Neuradno je zapustil okoli 40 milijonov evrov premoženja, večino naj bi podedovala njegova vdova, ocenjujejo poznavalci. Vojvoda Edinburški naj bi oporoko skrbno pripravil in natančno preračunal vrednosti, ki naj jih prejeli dediči; dobro naj bi bil seznanjen tudi z davčno zakonodajo, saj je želel dedičem prizanesti s pretiranim plačilom davka, povedo dobro obveščeni viri. Filip naj bi bil zelo radodaren tudi do osebja, predvsem svojih treh najbližjih pomočnikov, ki so ga sploh v zadnjem obdobju, ko je bil že zelo onemogel, kar najbolj razbremenili in skrbeli, da je lahko počival v zasebnosti svojega doma. Zajeten znesek naj bi tako prejeli osebni tajnikter služabnikain. Praznih rok niso ostali niti vnuki in pravnuki, Filip menda ni izpustil niti princa, čeprav je ta pred meseci z druge strani luže neprizanesljivo udrihal po kraljevi družini ter tudi babici in dedku povzročil kar nekaj gorja. A poznavalci povedo, da Filip nikoli ni kuhal zamer in da Harryja nikoli ne bi kaznoval, ker se je odločil za drugačno življenje, zato da mu je zanesljivo pripadel enakovreden del kolača.Ali je z denarjem razveselil tudi svoje štiri otroke, ni znano, neuradno pa naj bi princu, princu, princuin princesizapustil svojo knjižno zakladnico: njegova knjižnica namreč obsega več kot 13.000 naslovov, četverici naj bi pred smrtjo preprosto svetoval, naj si vsebino razdelijo, kakor želijo.