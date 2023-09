To je sporočilo vplivnice (35), ki je umrla za rakom

Življenja nekaterih so polna radosti, a ko beremo zgodbe drugih, vidimo, da so njihove življenjske poti posute z veliko trnja. A še vedno hodijo z dvignjeno glavo, njihov duh pa ostaja močan.

Te dni se je poslovila Nicky Newman, vplivnica, za katero je bil pri 35 letih usoden rak. Sporočilo o njenem odhodu je objavil mož Alex, ki je ob žalostni novici pripel še njeno mantro živi življenje.

Sporočilo, objavljeno v ponedeljek, se začne takole: »Če berete te vrstice, to pomeni, da me ni več. To je pet let in pol po diagnozi raka v četrtem stadiju, kar je precej dobro.« Rak je počasi prevzel telo in to je nekaj, kar so vedeli, da se bo zgodilo, pojasnjuje.

Živite, saj nikoli ne veste, kaj vas čaka za vogalom

»Nikoli nismo pripravljeni na takšne besede ... Mislimo, da smo nepremagljivi, da se bo pojavilo neko čudežno zdravilo, resnica pa je, da vsi živimo od dneva do dneva. Mi le vemo, da je pred nami manj dni.« Nadaljuje takole: »Zato mi obljubite, da boste cenili tiste okoli vas, objemite drage in prijatelje, živite življenje! Nikoli ne veste, kaj je za vogalom, zato nič ne jemljite za gotovo.«

Diagnozo rak je Newmanova dobila v istem tednu, ko je izgubila otroka (splav). A kot da to ni bilo dovolj, so ji sporočili, da se je rak s prsi že razširil. Pet leta in pol po diagnozi je smrtonosni bolezni morala priznati premoč, rak je načel tudi njene kosti.