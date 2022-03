To je slovenski plesalec, ki je osvojil eno najbolj vročih srbskih pevk (FOTO)

V Beogradu so konec tedna na Beoviziji Srbi izbrali svojo predstavnico za letošnjo Evrovizijo. Zmagala je pevka Konstrakta s skladbo In corpore sano. Na drugo mesto pa se je po izboru žirije in gledalcev uvrstila Sara Jo, vroča srbska pevka s skladbo Muškarčina.

Sara (28) je imela razmerje z odbojkarjem Aleksandrom Atanasijevićem, zatem je hodila s srbskim igralcem Viktorjem Savićem, od leta 2016 do 2018 pa je bila romantično povezana z raperjem Marčelom. Lani je končala zvezo s producentom Milkom Babićem.

No, zdaj pa eni najbolj vročih pevk na Balkanu srce greje Slovenec, plesalec Žiga Sotlar (28). Ta se je s plesom začel ukvarjati pri desetih letih, z zasedbo Allthat pa je nastopil v slovenskem šovu Slovenija ima talent. Njegova babica je nekdanja primabalerina Lidija Sotlar.

Žiga je v svoji plesni karieri stal že na številnih odrih. Plesal je z Natašo Bekvalac, Mayo Berović, Jalo & Bubo, s Severino, z Rasto, Željkom Joksimovićem, Učiteljicami. Stal je že tudi na evrovizijskem odru. Leta 2013 je s plesno skupino nastopil za belorusko predstavnico Alyono Lanske.

Da sta Žiga in Sara srečno zaljubljena so srbski mediji razkrili lansko jesen. V reviji Story so zapisali, da Sara zato veliko časa tudi preživi v Ljubljani.