To je rekla kraljica, ko je princ Harry prosil za dovoljenje, da se poroči z Meghan Markle (Mična)

Princ Harry in njegovi spomini Rezerva (Spare) so dvignili veliko prahu in pretresli tako britansko kot svetovno javnost. V javnosti je bilo opranega veliko umazanega perila, odnosi v britanski kraljevi družini so, kot kaže, nepopravljivo okrnjeni, Harry pa se je v svoji knjigi dotaknil tudi odnosa z babico.

Ena od podrobnosti, opisanih v knjigi, je trenutek, ko je vprašal kraljico Elizabeto II., ali se lahko poroči z Meghan Markle. Kot piše, sploh ni vedel, da mora zaprositi za dovoljenje, ampak da mu je to povedal eden od uslužbencev palače. Ta pravila veljajo za prvih šest naslednikov britanske krone.

