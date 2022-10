To je pravi razlog pretepa med Severino in njeno sestro: Marijana je pobesnela, ko je izvedela ...

Kot smo poročali, se je konec avgusta hrvaška pevka Severina grdo sprla s sestro Marijano Popović, s katero ima že dolgo napet odnos. Marijana je Severino obtožila napada in jo prijavila policiji, to pa so na letališču pričakali policisti in jo odpeljali na zaslišanje. Takoj po prepiru med hčerama se je oglasila njuna mati Ana Vučković, ki zelo redko daje komentarje za medije, in poudarila, da ni prvič, da Marijana povzroča težave. Zdaj ko se je prah po veliki družinski drami nekoliko polegel, naj bi na dan prišel pravi razlog za spor.

Kot piše portal stil.kurir.rs, naj bi bilo jabolko spora nepremičnina, ki jo je Ana prepisala na Marijanino hčer Mio, svojo vnukinjo, ki jo obožuje. Z Marijano se o tem ni posvetovala, medtem ko naj bi Severina podprla njeno idejo in je bila seznanjena z vsemi podrobnostmi, je povedal vir blizu družine. Znano je, da Mia z materjo že več let ni v dobrih odnosih, pa tudi, da je nekaj časa živela pri teti Severini in da se čudovito razumeta.

Marijana je menda ponorela od jeze. Poklicala je Ano in Severino, da bi se pogovorila z njima, a ji več dni nista odgovarjali na klice. Ker že leta ne komunicira s hčerjo in za to krivi Severino, je nemudoma odšla v Split k materi v stanovanje. Je pa bila tam tudi Severina, ki se je takoj postavila na materino stran in jo zaščitila pred besno Marijano.