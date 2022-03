To je najlepša ženska na svetu: krona se vrača v Evropo

Lepotice s celega sveta so se v sredo v Portoriku podale v boj za laskavi naslov miss sveta. Prestižni dogodek bi sicer moral potekati že decembra, a so ga zaradi izbruha covida 19 med tekmovalkami prestavili.

Miss sveta 2021 je postala Poljakinja Karolina Bielawska, prva spremljevalka je Američanka Shree Saini, druga spremljevalka pa Olivia Yace iz Slonokoščene obale. Krono je naslednici predala Jamajčanka Toni-Ann Singh, najdaljša nosilka naslova v zgodovini, ki je še pred predajo nastopila s skladbo Never Enough iz mjuzikla Največji šovmen (The Greatest Showman).

Med prvih šest so se uvrstile še Pricilia Carla Yules iz Indonezije, Karolina Vidales iz Mehike in Anna Leitch iz Severne Irske. Med najboljših 40 se je uvrstila tudi Miss Somalije, Khadija Omar, prva tekmovalka za miss sveta v hidžabu. Slovenijo je na tekmovanju zastopala Ribničanka Maja Čolić.

Finale, ki sta ga gostila britanski pevec Peter Andre in mehiški zvezdnik Fernando Allende, je potekal v Coca-Cola Music Hallu v San Juanu v Portoriku. Med tekmovanjem je nastopil 70-članski simfonični orkester iz Portorika, medtem so prižigali sveče za Ukrajino. Kandidatke so zapele pesem Andrea Bocellija The Prayer, s katero so prosile za mir v Ukrajini, svoje izkušnje pa je v videosporočilu delila tudi Oleksandra Kucherenko, miss Ukrajine 2016.

Tekmovanje za miss sveta je nastalo v Združenem kraljestvu in je najstarejše mednarodno lepotno tekmovanje. Za prijavo morajo biti tekmovalke neporočene in brez otrok, stare med 17 in 27 let ter rezidentke države, ki jo zastopajo.